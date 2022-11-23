https://ria.ru/20221123/strelba-1833615582.html
Семь человек погибли при стрельбе в Виргинии
Семь человек погибли при стрельбе в Виргинии - РИА Новости, 23.11.2022
Семь человек погибли при стрельбе в Виргинии
Власти города Чесапик в США, где произошла стрельба в магазине Walmart, сообщили со ссылкой на полицию о гибели семи человек в результате происшествия,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:44
2022-11-23T12:44
2022-11-23T12:51
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Власти города Чесапик в США, где произошла стрельба в магазине Walmart, сообщили со ссылкой на полицию о гибели семи человек в результате происшествия, подтвердили, что стрелявший мертв."Полиция Чесапика подтвердила, что есть семь погибших, включая стрелявшего", - сообщается в Twitter властей города.Ранее телеканал WAVY-TV информировал со ссылкой на полицию, что около 10 человек погибли в результате стрельбы в магазине Walmart в городе Чесапик в штате Виргиния. Также сообщалось, что по меньшей мере пять пострадавших были госпитализированы.
https://ria.ru/20221120/strelba-1832893884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виргиния, сша
12:44 23.11.2022 (обновлено: 12:51 23.11.2022)
Семь человек погибли при стрельбе в Виргинии
Семь человек погибли при стрельбе в магазине в американском городе Чесапик