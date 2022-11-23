https://ria.ru/20221123/strelba-1833562895.html

После стрельбы в Виргинии госпитализировали как минимум пять человек

После стрельбы в Виргинии госпитализировали как минимум пять человек - РИА Новости, 23.11.2022

После стрельбы в Виргинии госпитализировали как минимум пять человек

Как минимум пять пострадавших были госпитализированы после стрельбы в магазине в городе Чесапик в США, сообщает местный телеканал WAVY-TV. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:08

2022-11-23T10:08

2022-11-23T10:13

в мире

виргиния

сша

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Как минимум пять пострадавших были госпитализированы после стрельбы в магазине в городе Чесапик в США, сообщает местный телеканал WAVY-TV."Пять пациентов находятся в больнице Sentara Norfolk, но представитель полиции сказал, что пациентов также доставляли в другие местные больницы", - говорится в сообщении телеканала.Стрельба произошла в магазине Walmart в городе Чесапик (штат Виргиния), ранее сообщалось, что есть погибшие и раненые. Как сообщил местный телеканал WAVY-TV со ссылкой на полицию, в результате стрельбы погибли около 10 человек. Власти города подтвердили, что человек, открывший огонь, мертв.

https://ria.ru/20221123/strelba-1833539815.html

виргиния

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виргиния, сша, walmart