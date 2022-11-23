https://ria.ru/20221123/strelba-1833562895.html
После стрельбы в Виргинии госпитализировали как минимум пять человек
После стрельбы в Виргинии госпитализировали как минимум пять человек - РИА Новости, 23.11.2022
После стрельбы в Виргинии госпитализировали как минимум пять человек
Как минимум пять пострадавших были госпитализированы после стрельбы в магазине в городе Чесапик в США, сообщает местный телеканал WAVY-TV. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:08
2022-11-23T10:08
2022-11-23T10:13
в мире
виргиния
сша
walmart
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Как минимум пять пострадавших были госпитализированы после стрельбы в магазине в городе Чесапик в США, сообщает местный телеканал WAVY-TV."Пять пациентов находятся в больнице Sentara Norfolk, но представитель полиции сказал, что пациентов также доставляли в другие местные больницы", - говорится в сообщении телеканала.Стрельба произошла в магазине Walmart в городе Чесапик (штат Виргиния), ранее сообщалось, что есть погибшие и раненые. Как сообщил местный телеканал WAVY-TV со ссылкой на полицию, в результате стрельбы погибли около 10 человек. Власти города подтвердили, что человек, открывший огонь, мертв.
https://ria.ru/20221123/strelba-1833539815.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виргиния, сша, walmart
В мире, Виргиния, США, Walmart
10:08 23.11.2022 (обновлено: 10:13 23.11.2022)
После стрельбы в Виргинии госпитализировали как минимум пять человек
WAVY-TV: как минимум пятерых пострадавших госпитализировали после стрельбы в Чесапике