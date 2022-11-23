https://ria.ru/20221123/strelba-1833539815.html
Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв
Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв - РИА Новости, 23.11.2022
Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв
Власти города Чесапик в США, где произошла стрельба в магазине Walmart, подтвердили, что открывший огонь человек мертв. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:32
2022-11-23T08:32
2022-11-23T09:56
в мире
виргиния
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833556652_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5378cd12077d46cd39ade144a3e8a08b.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Власти города Чесапик в США, где произошла стрельба в магазине Walmart, подтвердили, что открывший огонь человек мертв."Полиция Чесапика подтверждает инцидент со стрельбой в Walmart, в результате которого есть жертвы. Стрелявший мертв", - сообщается в Twitter администрации города.Стрельба произошла в магазине Walmart в городе Чесапик (штат Виргиния), ранее сообщалось, что есть погибшие и раненые. Как сообщил местный телеканал WAVY-TV со ссылкой на полицию, в результате стрельбы погибли около 10 человек.
https://ria.ru/20221120/strelba-1832873556.html
виргиния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833556652_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a21785f6167a9210a90dde6f7d0e44ba.jpg
Магазин в Вирджинии, где была стрельба
Полиция сообщила, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в магазине Walmart в Вирджинии во вторник вечером.
2022-11-23T08:32
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виргиния, сша
08:32 23.11.2022 (обновлено: 09:56 23.11.2022)
Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв
Власти города Чесапик в Виргинии подтвердили, что открывший огонь в магазине мужчина мертв