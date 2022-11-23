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Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв - РИА Новости, 23.11.2022
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Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв
Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв - РИА Новости, 23.11.2022
Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв
Власти города Чесапик в США, где произошла стрельба в магазине Walmart, подтвердили, что открывший огонь человек мертв. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:32
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в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Власти города Чесапик в США, где произошла стрельба в магазине Walmart, подтвердили, что открывший огонь человек мертв."Полиция Чесапика подтверждает инцидент со стрельбой в Walmart, в результате которого есть жертвы. Стрелявший мертв", - сообщается в Twitter администрации города.Стрельба произошла в магазине Walmart в городе Чесапик (штат Виргиния), ранее сообщалось, что есть погибшие и раненые. Как сообщил местный телеканал WAVY-TV со ссылкой на полицию, в результате стрельбы погибли около 10 человек.
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Влада Копылова
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Магазин в Вирджинии, где была стрельба
Полиция сообщила, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в магазине Walmart в Вирджинии во вторник вечером.
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в мире, виргиния, сша
В мире, Виргиния, США
08:32 23.11.2022 (обновлено: 09:56 23.11.2022)
 
Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв

Власти города Чесапик в Виргинии подтвердили, что открывший огонь в магазине мужчина мертв

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Власти города Чесапик в США, где произошла стрельба в магазине Walmart, подтвердили, что открывший огонь человек мертв.
"Полиция Чесапика подтверждает инцидент со стрельбой в Walmart, в результате которого есть жертвы. Стрелявший мертв", - сообщается в Twitter администрации города.
Стрельба произошла в магазине Walmart в городе Чесапик (штат Виргиния), ранее сообщалось, что есть погибшие и раненые. Как сообщил местный телеканал WAVY-TV со ссылкой на полицию, в результате стрельбы погибли около 10 человек.
Полиция на месте стрельбы в ночном клубе в Колорадо-Спрингс - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 13:19
В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе
 
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