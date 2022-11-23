https://ria.ru/20221123/strelba-1833539815.html

Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв

Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв - РИА Новости, 23.11.2022

Мужчина, открывший огонь в магазине в Виргинии, мертв

Власти города Чесапик в США, где произошла стрельба в магазине Walmart, подтвердили, что открывший огонь человек мертв. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:32

2022-11-23T08:32

2022-11-23T09:56

в мире

виргиния

сша

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Власти города Чесапик в США, где произошла стрельба в магазине Walmart, подтвердили, что открывший огонь человек мертв."Полиция Чесапика подтверждает инцидент со стрельбой в Walmart, в результате которого есть жертвы. Стрелявший мертв", - сообщается в Twitter администрации города.Стрельба произошла в магазине Walmart в городе Чесапик (штат Виргиния), ранее сообщалось, что есть погибшие и раненые. Как сообщил местный телеканал WAVY-TV со ссылкой на полицию, в результате стрельбы погибли около 10 человек.

https://ria.ru/20221120/strelba-1832873556.html

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Магазин в Вирджинии, где была стрельба Полиция сообщила, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в магазине Walmart в Вирджинии во вторник вечером. 2022-11-23T08:32 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виргиния, сша