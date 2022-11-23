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Шесть человек погибли при стрельбе в магазине в Виргинии
Шесть человек погибли при стрельбе в магазине в Виргинии - РИА Новости, 23.11.2022
Шесть человек погибли при стрельбе в магазине в Виргинии
Шесть человек погибли при стрельбе в магазине Walmart в Чесапике, штат Виргиния, нападавший также скончался, сообщили власти города в Twitter. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:10
2022-11-23T08:10
2022-11-23T14:57
в мире
виргиния
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Шесть человек погибли при стрельбе в магазине Walmart в Чесапике, штат Виргиния, нападавший также скончался, сообщили власти города в Twitter."Полиция Чесапика подтвердила, что есть семь погибших, включая стрелявшего", — говорится в публикации.ЧП произошло в городе Чесапике во вторник в 22:12 (6:12 мск среды).Местный телеканал WAVY-TV передает, что после стрельбы пять пациентов поступили в больницу Sentara Norfolk. При этом известно, что пострадавших доставляли и в другие местные клиники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виргиния
08:10 23.11.2022 (обновлено: 14:57 23.11.2022)
Шесть человек погибли при стрельбе в магазине в Виргинии
Шесть человек погибли при стрельбе в магазине Wallmart в Виргинии