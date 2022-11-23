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Шесть человек погибли при стрельбе в магазине в Виргинии

Шесть человек погибли при стрельбе в магазине в Виргинии - РИА Новости, 23.11.2022

Шесть человек погибли при стрельбе в магазине в Виргинии

Шесть человек погибли при стрельбе в магазине Walmart в Чесапике, штат Виргиния, нападавший также скончался, сообщили власти города в Twitter. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:10

2022-11-23T08:10

2022-11-23T14:57

в мире

виргиния

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Шесть человек погибли при стрельбе в магазине Walmart в Чесапике, штат Виргиния, нападавший также скончался, сообщили власти города в Twitter."Полиция Чесапика подтвердила, что есть семь погибших, включая стрелявшего", — говорится в публикации.ЧП произошло в городе Чесапике во вторник в 22:12 (6:12 мск среды).Местный телеканал WAVY-TV передает, что после стрельбы пять пациентов поступили в больницу Sentara Norfolk. При этом известно, что пострадавших доставляли и в другие местные клиники.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, виргиния