https://ria.ru/20221123/ssha-1833761600.html
Полеты дронов над Вашингтоном обеспокоили Белый дом
Полеты дронов над Вашингтоном обеспокоили Белый дом - РИА Новости, 23.11.2022
Полеты дронов над Вашингтоном обеспокоили Белый дом
Власти США обеспокоены постоянными полетами дронов над Вашингтоном, пишет Politico. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:36
2022-11-23T18:36
2022-11-23T20:30
технологии
в мире
марко рубио
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сша
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти США обеспокоены постоянными полетами дронов над Вашингтоном, пишет Politico.По их словам, дроны китайской компании DJI создаются для развлекательных целей и имеют "геозащиту" для запрета полетов над нежелательными зонами, но пользователи могут с легкостью преодолеть встроенные ограничения.Авторы Politico узнали о засекреченных брифингах, проведенных федеральными чиновниками и экспертами по БПЛА для комитетов сената по вопросам внутренней безопасности, торговли и разведки. В конгрессе отказались от официальных комментариев по этому вопросу.Некоторые эксперты отрицают связь между частыми полетами и международным шпионажем со стороны Китая. При этом она добавила, что дроны могут использоваться и для "гнусных" целей.Сенатор Марко Рубио выразил опасения по поводу происхождения гражданских беспилотников. Он предположил, что компания DJI скрывает свои связи с официальным Пекином. По его мнению, они могут "налепить на продукцию наклейку, чтобы какая-нибудь некитайская компания переупаковала дроны и вы даже не знали, откуда они покупаются".По данным Федерального управления гражданской авиации, в Штатах зарегистрировано более 800 тысяч дронов.В Вашингтоне существует так называемая Special Flight Rules Area — окружность в 55 миль, внутри которой запрещены полеты любительских и коммерческих дронов. Однако, по данным агентства Homeland Security, с 2018 года секретные службы США пресекали сотни нелегальных полетов ради "обеспечения безопасности президента".
https://ria.ru/20221123/norvegiya-1833733329.html
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технологии, в мире, марко рубио, вашингтон (штат), сша
Технологии, В мире, Марко Рубио, Вашингтон (штат), США
18:36 23.11.2022 (обновлено: 20:30 23.11.2022)
Полеты дронов над Вашингтоном обеспокоили Белый дом
Politico: власти США обеспокоены полетами китайских дронов над Вашингтоном
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости
. Власти США обеспокоены постоянными полетами дронов над Вашингтоном, пишет Politico
.
"Сотни дронов китайского производства в последние месяцы были замечены в запрещенной для полетов зоне над Вашингтоном, округ Колумбия. Эта тенденция, по опасениям агентств национальной безопасности, может стать новым способом иностранного шпионажа", — заявили обозреватели издания Брайан Бендер и Энрю Десидеро.
По их словам, дроны китайской компании DJI создаются для развлекательных целей и имеют "геозащиту" для запрета полетов над нежелательными зонами, но пользователи могут с легкостью преодолеть встроенные ограничения.
Авторы Politico узнали о засекреченных брифингах, проведенных федеральными чиновниками и экспертами по БПЛА для комитетов сената по вопросам внутренней безопасности, торговли и разведки. В конгрессе отказались от официальных комментариев по этому вопросу.
Некоторые эксперты отрицают связь между частыми полетами и международным шпионажем со стороны Китая
.
"Это могут быть дроны для безобидного сбора информации, которые просто летают по округе и бессистемно наблюдают за происходящим", — сказала вице-президент центра исследований Stimson Рэйчел Стол.
При этом она добавила, что дроны могут использоваться и для "гнусных" целей.
Сенатор Марко Рубио
выразил опасения по поводу происхождения гражданских беспилотников. Он предположил, что компания DJI скрывает свои связи с официальным Пекином
. По его мнению, они могут "налепить на продукцию наклейку, чтобы какая-нибудь некитайская компания переупаковала дроны и вы даже не знали, откуда они покупаются".
По данным Федерального управления гражданской авиации, в Штатах зарегистрировано более 800 тысяч дронов.
В Вашингтоне существует так называемая Special Flight Rules Area — окружность в 55 миль, внутри которой запрещены полеты любительских и коммерческих дронов. Однако, по данным агентства Homeland Security, с 2018 года секретные службы США пресекали сотни нелегальных полетов ради "обеспечения безопасности президента".