https://ria.ru/20221123/ssha-1833761600.html

Полеты дронов над Вашингтоном обеспокоили Белый дом

Полеты дронов над Вашингтоном обеспокоили Белый дом - РИА Новости, 23.11.2022

Полеты дронов над Вашингтоном обеспокоили Белый дом

Власти США обеспокоены постоянными полетами дронов над Вашингтоном, пишет Politico. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:36

2022-11-23T18:36

2022-11-23T20:30

технологии

в мире

марко рубио

вашингтон (штат)

сша

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти США обеспокоены постоянными полетами дронов над Вашингтоном, пишет Politico.По их словам, дроны китайской компании DJI создаются для развлекательных целей и имеют "геозащиту" для запрета полетов над нежелательными зонами, но пользователи могут с легкостью преодолеть встроенные ограничения.Авторы Politico узнали о засекреченных брифингах, проведенных федеральными чиновниками и экспертами по БПЛА для комитетов сената по вопросам внутренней безопасности, торговли и разведки. В конгрессе отказались от официальных комментариев по этому вопросу.Некоторые эксперты отрицают связь между частыми полетами и международным шпионажем со стороны Китая. При этом она добавила, что дроны могут использоваться и для "гнусных" целей.Сенатор Марко Рубио выразил опасения по поводу происхождения гражданских беспилотников. Он предположил, что компания DJI скрывает свои связи с официальным Пекином. По его мнению, они могут "налепить на продукцию наклейку, чтобы какая-нибудь некитайская компания переупаковала дроны и вы даже не знали, откуда они покупаются".По данным Федерального управления гражданской авиации, в Штатах зарегистрировано более 800 тысяч дронов.В Вашингтоне существует так называемая Special Flight Rules Area — окружность в 55 миль, внутри которой запрещены полеты любительских и коммерческих дронов. Однако, по данным агентства Homeland Security, с 2018 года секретные службы США пресекали сотни нелегальных полетов ради "обеспечения безопасности президента".

https://ria.ru/20221123/norvegiya-1833733329.html

https://ria.ru/20220903/minoborbony-1814231930.html

https://ria.ru/20221116/dron-1831994116.html

вашингтон (штат)

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технологии, в мире, марко рубио, вашингтон (штат), сша