https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833795389.html
Успех спецоперации сомнений не вызывает, заявил Песков
Успех спецоперации сомнений не вызывает, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2022
Успех спецоперации сомнений не вызывает, заявил Песков
Будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-23T21:36
2022-11-23T21:36
2022-11-24T00:09
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
вооруженные силы украины
в мире
владимир путин
россия
донбасс
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время общения Пескова с журналистами пресс-секретарю главы государства был задан вопрос о том, согласен ли он с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко, что будущее ОДКБ зависит от успеха спецоперации на Украине."С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает", - ответил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833795001.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Путин, Россия, Донбасс
21:36 23.11.2022 (обновлено: 00:09 24.11.2022)
Успех спецоперации сомнений не вызывает, заявил Песков
Песков заявил, что успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений