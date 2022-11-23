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Успех спецоперации сомнений не вызывает, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833795389.html
Успех спецоперации сомнений не вызывает, заявил Песков
Успех спецоперации сомнений не вызывает, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2022
Успех спецоперации сомнений не вызывает, заявил Песков
Будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-23T21:36
2022-11-24T00:09
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
вооруженные силы украины
в мире
владимир путин
россия
донбасс
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время общения Пескова с журналистами пресс-секретарю главы государства был задан вопрос о том, согласен ли он с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко, что будущее ОДКБ зависит от успеха спецоперации на Украине."С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает", - ответил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833795001.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Путин, Россия, Донбасс
21:36 23.11.2022 (обновлено: 00:09 24.11.2022)
 
Успех спецоперации сомнений не вызывает, заявил Песков

Песков заявил, что успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений

© AP PhotoРоссийские военные в Херсоне
Российские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo
Российские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения Пескова с журналистами пресс-секретарю главы государства был задан вопрос о том, согласен ли он с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко, что будущее ОДКБ зависит от успеха спецоперации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 21:34Специальная военная операция на Украине
Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о спецоперации
"С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает", - ответил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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