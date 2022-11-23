https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833795001.html

Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о спецоперации

Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о спецоперации - РИА Новости, 23.11.2022

Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о спецоперации

Президент РФ Владимир Путин на совете коллективной безопасности ОДКБ в среду в Ереване кратко проинформировал своих коллег о том, что происходит в рамках... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:34

2022-11-23T21:34

2022-11-23T21:54

специальная военная операция на украине

одкб

владимир путин

украина

россия

ереван

дмитрий песков

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совете коллективной безопасности ОДКБ в среду в Ереване кратко проинформировал своих коллег о том, что происходит в рамках специальной военной операции на территории Украины, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита, - они общались в разных форматах - о том, что происходит в контексте специальной военной операции", - сказал Песков.Путин в среду прилетел в Ереван для участия в совете ОДКБ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

ереван

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одкб, владимир путин, украина, россия, ереван, дмитрий песков