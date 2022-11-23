https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833795001.html
Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о спецоперации
Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о спецоперации - РИА Новости, 23.11.2022
Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о спецоперации
Президент РФ Владимир Путин на совете коллективной безопасности ОДКБ в среду в Ереване кратко проинформировал своих коллег о том, что происходит в рамках... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:34
2022-11-23T21:34
2022-11-23T21:54
специальная военная операция на украине
одкб
владимир путин
украина
россия
ереван
дмитрий песков
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совете коллективной безопасности ОДКБ в среду в Ереване кратко проинформировал своих коллег о том, что происходит в рамках специальной военной операции на территории Украины, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита, - они общались в разных форматах - о том, что происходит в контексте специальной военной операции", - сказал Песков.Путин в среду прилетел в Ереван для участия в совете ОДКБ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, владимир путин, украина, россия, ереван, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, ОДКБ, Владимир Путин, Украина, Россия, Ереван, Дмитрий Песков
21:34 23.11.2022 (обновлено: 21:54 23.11.2022)
Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о спецоперации
Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о том, что происходит в рамках спецоперации