https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833676595.html

Кадыров заявил об уничтожении до 200 боевиков на Херсонском направлении

Кадыров заявил об уничтожении до 200 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.11.2022

Кадыров заявил об уничтожении до 200 боевиков на Херсонском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном отражении атак противника на Херсонском направлении и уничтожении до 200 боевиков, нескольких единиц тяжелой... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:25

2022-11-23T15:25

2022-11-23T15:26

рамзан кадыров

россия

нато

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном отражении атак противника на Херсонском направлении и уничтожении до 200 боевиков, нескольких единиц тяжелой техники и легкового автотранспорта."Военнослужащие полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ под руководством <…> командира полка Хасмагомеда Магомадова "Гроза" успешно отразили несколько атак противника. В результате необдуманных действий враг понес тяжелые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава. Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка "Север", - написал Кадыров в Telegram-канале.По словам главы Чечни среди уничтоженных боевиков множество американских и польских наемников."Я считаю, что никаких так называемых "наемников" там и в помине нет, а вся эта легенда про интернациональный легион придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО на Украине", - добавил он.Когда именно произошли описываемые события, не уточняется.

https://ria.ru/20221119/lnr-1832807180.html

https://ria.ru/20221120/kadyrov-1832947054.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рамзан кадыров, россия, нато