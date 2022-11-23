https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833676595.html
Кадыров заявил об уничтожении до 200 боевиков на Херсонском направлении
Кадыров заявил об уничтожении до 200 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.11.2022
Кадыров заявил об уничтожении до 200 боевиков на Херсонском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном отражении атак противника на Херсонском направлении и уничтожении до 200 боевиков, нескольких единиц тяжелой... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:25
2022-11-23T15:25
2022-11-23T15:26
рамзан кадыров
россия
нато
специальная военная операция на украине
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ГРОЗНЫЙ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном отражении атак противника на Херсонском направлении и уничтожении до 200 боевиков, нескольких единиц тяжелой техники и легкового автотранспорта."Военнослужащие полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ под руководством <…> командира полка Хасмагомеда Магомадова "Гроза" успешно отразили несколько атак противника. В результате необдуманных действий враг понес тяжелые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава. Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка "Север", - написал Кадыров в Telegram-канале.По словам главы Чечни среди уничтоженных боевиков множество американских и польских наемников."Я считаю, что никаких так называемых "наемников" там и в помине нет, а вся эта легенда про интернациональный легион придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО на Украине", - добавил он.Когда именно произошли описываемые события, не уточняется.
https://ria.ru/20221119/lnr-1832807180.html
https://ria.ru/20221120/kadyrov-1832947054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рамзан кадыров, россия, нато
Рамзан Кадыров, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
15:25 23.11.2022 (обновлено: 15:26 23.11.2022)
Кадыров заявил об уничтожении до 200 боевиков на Херсонском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отражении атак ВСУ на Херсонском направлении