https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833666441.html
Российские войска уничтожили 72 украинских артподразделения за сутки
Российские войска уничтожили 72 украинских артподразделения за сутки - РИА Новости, 23.11.2022
Российские войска уничтожили 72 украинских артподразделения за сутки
Российские войска уничтожили за сутки 72 украинских артподразделения и РЛС американского производства, заявило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:59
2022-11-23T14:59
2022-11-23T15:03
в мире
запорожская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки 72 украинских артподразделения и РЛС американского производства, заявило в среду Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских сил.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
14:59 23.11.2022 (обновлено: 15:03 23.11.2022)
Российские войска уничтожили 72 украинских артподразделения за сутки
Минобороны: российские войска уничтожили 72 украинских артподразделения и РЛС за сутки