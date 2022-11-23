https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833666441.html

Российские войска уничтожили 72 украинских артподразделения за сутки

Российские войска уничтожили 72 украинских артподразделения за сутки - РИА Новости, 23.11.2022

Российские войска уничтожили 72 украинских артподразделения за сутки

Российские войска уничтожили за сутки 72 украинских артподразделения и РЛС американского производства, заявило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:59

2022-11-23T14:59

2022-11-23T15:03

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки 72 украинских артподразделения и РЛС американского производства, заявило в среду Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских сил.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины