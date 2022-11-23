https://ria.ru/20221123/sochi-1833759534.html
Синоптики рассказали, какая погода будет в Сочи зимой
Синоптики рассказали, какая погода будет в Сочи зимой - РИА Новости, 23.11.2022
Синоптики рассказали, какая погода будет в Сочи зимой
Зима на территории Сочи, скорее всего, будет холоднее, чем в предшествующие годы, рассказали РИА Новости в региональном Гидрометцентре. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:00
2022-11-23T19:00
2022-11-23T19:00
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СОЧИ, 23 ноя – РИА Новости. Зима на территории Сочи, скорее всего, будет холоднее, чем в предшествующие годы, рассказали РИА Новости в региональном Гидрометцентре."Может, по некоторым параметрам будет немного ниже климатической нормы. Поэтому, в сравнении с прошедшими годами, будет холоднее, скорее около нуля",— сказал собеседник агентства.Он отметил, что люди удивляются холодной зиме на юге лишь потому, что в последнее время наблюдалось аномальное тепло. Сейчас метеорологические процессы, по словам синоптика, приходят в норму, когда погодные условия соответствуют времени года.Как добавила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани, холодные температуры в Сочи могут создавать риск повреждения экзотов. По ее словам, при морозах могут пострадать австралийские эвкалипты, красивотычинники, саговники, пальмы финиковые, вашингтонии.Прогнозы низких температур, наоборот, радуют руководство горных курортов Сочи. Как ранее заявлял генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский, зима, по прогнозам синоптиков, в этом году будет снежной, что хорошо для лыжников и сноубордистов.Холодная зима в Сочи в 2022 году впервые за 20 лет спровоцировала цветение сакуры позже срока и не дала возможности змеям выйти из логова, поэтому они долгое время находились в спячке.
https://ria.ru/20221115/sochi-1831452311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сочи, гидрометцентр, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Туризм, Сочи, Гидрометцентр, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь, отдых в России
Синоптики рассказали, какая погода будет в Сочи зимой
Гидрометцентр: зима в Сочи будет холоднее, чем в предыдущие годы
СОЧИ, 23 ноя – РИА Новости. Зима на территории Сочи, скорее всего, будет холоднее, чем в предшествующие годы, рассказали РИА Новости в региональном Гидрометцентре.
"Может, по некоторым параметрам будет немного ниже климатической нормы. Поэтому, в сравнении с прошедшими годами, будет холоднее, скорее около нуля",— сказал собеседник агентства.
Он отметил, что люди удивляются холодной зиме на юге лишь потому, что в последнее время наблюдалось аномальное тепло. Сейчас метеорологические процессы, по словам синоптика, приходят в норму, когда погодные условия соответствуют времени года.
Как добавила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани, холодные температуры в Сочи могут создавать риск повреждения экзотов. По ее словам, при морозах могут пострадать австралийские эвкалипты, красивотычинники, саговники, пальмы финиковые, вашингтонии.
Прогнозы низких температур, наоборот, радуют руководство горных курортов Сочи. Как ранее заявлял генеральный директор курорта "Роза Хутор
" Александр Белокобыльский, зима, по прогнозам синоптиков, в этом году будет снежной, что хорошо для лыжников и сноубордистов.
Холодная зима в Сочи в 2022 году впервые за 20 лет спровоцировала цветение сакуры позже срока и не дала возможности змеям выйти из логова, поэтому они долгое время находились в спячке.