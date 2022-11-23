https://ria.ru/20221123/sobaka-1833639432.html
Житель Омска спас пса, несколько дней просидевшего в запертой машине
Житель Омска спас пса, несколько дней просидевшего в запертой машине - РИА Новости, 23.11.2022
Житель Омска спас пса, несколько дней просидевшего в запертой машине
Омич вскрыл автомобиль, в котором несколько дней просидел пес по кличке Лаки - как выяснилось, хозяин оставил собаку на передержку у знакомого, разрешив держать РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:50
2022-11-23T13:50
2022-11-23T13:56
хорошие новости
происшествия
омск
омская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Омич вскрыл автомобиль, в котором несколько дней просидел пес по кличке Лаки - как выяснилось, хозяин оставил собаку на передержку у знакомого, разрешив держать ее в машине, сообщает в среду областная полиция.Сигнал от неравнодушных жителей поступил в полицию накануне: люди сообщили о собаке, оставленной в закрытом автомобиле на улице Ватутина. Полицейские выехали на место и выяснили, что хозяин собаки и владелец автомобиля - один и тот же человек."Мужчина выехал в другой город, а пса по кличке Лаки оставил знакомому на передержку. Последний пояснил, что регулярно кормит и гуляет с собакой, прогревает салон, однако оставить у себя дома ее не может из-за реакции собственных питомцев, в связи с чем какое-то время пес провел в машине", - говорится в релизе.Участковый вызвал знакомца хозяина собаки с работы, но пока тот добирался, один из неравнодушных прохожих вскрыл автомобиль, достал пса и передал полицейским. "В настоящее время животное у волонтеров. Ветеринары осмотрели собаку, помощи специалистов Лаки не требуется", - пояснили в полиции, уточнив, что у владельца автомобиля претензий к спасшему собаку мужчине нет.
https://ria.ru/20220829/pes-1812969236.html
омск
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Омск, Омская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:50 23.11.2022 (обновлено: 13:56 23.11.2022)
Житель Омска спас пса, несколько дней просидевшего в запертой машине
Житель Омска вскрыл автомобиль, в котором несколько дней просидела собака, и спас ее
ОМСК, 23 ноя - РИА Новости.
Омич вскрыл автомобиль, в котором несколько дней просидел пес по кличке Лаки - как выяснилось, хозяин оставил собаку на передержку у знакомого, разрешив держать ее в машине, сообщает в среду областная полиция
.
Сигнал от неравнодушных жителей поступил в полицию накануне: люди сообщили о собаке, оставленной в закрытом автомобиле на улице Ватутина. Полицейские выехали на место и выяснили, что хозяин собаки и владелец автомобиля - один и тот же человек.
"Мужчина выехал в другой город, а пса по кличке Лаки оставил знакомому на передержку. Последний пояснил, что регулярно кормит и гуляет с собакой, прогревает салон, однако оставить у себя дома ее не может из-за реакции собственных питомцев, в связи с чем какое-то время пес провел в машине", - говорится в релизе.
Участковый вызвал знакомца хозяина собаки с работы, но пока тот добирался, один из неравнодушных прохожих вскрыл автомобиль, достал пса и передал полицейским. "В настоящее время животное у волонтеров. Ветеринары осмотрели собаку, помощи специалистов Лаки не требуется", - пояснили в полиции, уточнив, что у владельца автомобиля претензий к спасшему собаку мужчине нет.