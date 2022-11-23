https://ria.ru/20221123/sobaka-1833639432.html

Житель Омска спас пса, несколько дней просидевшего в запертой машине

Житель Омска спас пса, несколько дней просидевшего в запертой машине - РИА Новости, 23.11.2022

Житель Омска спас пса, несколько дней просидевшего в запертой машине

Омич вскрыл автомобиль, в котором несколько дней просидел пес по кличке Лаки - как выяснилось, хозяин оставил собаку на передержку у знакомого, разрешив держать РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:50

2022-11-23T13:50

2022-11-23T13:56

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омск

омская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Омич вскрыл автомобиль, в котором несколько дней просидел пес по кличке Лаки - как выяснилось, хозяин оставил собаку на передержку у знакомого, разрешив держать ее в машине, сообщает в среду областная полиция.Сигнал от неравнодушных жителей поступил в полицию накануне: люди сообщили о собаке, оставленной в закрытом автомобиле на улице Ватутина. Полицейские выехали на место и выяснили, что хозяин собаки и владелец автомобиля - один и тот же человек."Мужчина выехал в другой город, а пса по кличке Лаки оставил знакомому на передержку. Последний пояснил, что регулярно кормит и гуляет с собакой, прогревает салон, однако оставить у себя дома ее не может из-за реакции собственных питомцев, в связи с чем какое-то время пес провел в машине", - говорится в релизе.Участковый вызвал знакомца хозяина собаки с работы, но пока тот добирался, один из неравнодушных прохожих вскрыл автомобиль, достал пса и передал полицейским. "В настоящее время животное у волонтеров. Ветеринары осмотрели собаку, помощи специалистов Лаки не требуется", - пояснили в полиции, уточнив, что у владельца автомобиля претензий к спасшему собаку мужчине нет.

https://ria.ru/20220829/pes-1812969236.html

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Кирилл Волков

происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)