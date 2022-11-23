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Лаврентьев выразил надежду на вывод контингента США из Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/siriya-1833641028.html
Лаврентьев выразил надежду на вывод контингента США из Сирии
Лаврентьев выразил надежду на вывод контингента США из Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
Лаврентьев выразил надежду на вывод контингента США из Сирии
США отговаривают сирийских курдов от диалога с Дамаском, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он заявил, что на курдов... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:56
2022-11-23T15:21
война в сирии
сша
сирия
россия
в мире
александр лаврентьев
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. США отговаривают сирийских курдов от диалога с Дамаском, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он заявил, что на курдов оказывается серьезное давление со стороны Запада."Только за последний месяц было несколько визитов высокопоставленных делегаций из Вашингтона, которые предостерегли сирийских курдов от шагов навстречу Дамаску и грозили при этом приостановкой оказания им помощи. Фактически сирийские курды находятся в качестве заложников у США", - сказал Лаврентьев в ходе пресс-конференции по итогам "астанинских" переговоров.Лаврентьев также выразил надежду на то, что США поймут необходимость вывода своего контингента из Сирии.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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сша, сирия, россия, в мире, александр лаврентьев
Война в Сирии, США, Сирия, Россия, В мире, Александр Лаврентьев
13:56 23.11.2022 (обновлено: 15:21 23.11.2022)
 
Лаврентьев выразил надежду на вывод контингента США из Сирии

Спецпредставитель Путина Лаврентьев надеется, что США выведут контингент из Сирии

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. США отговаривают сирийских курдов от диалога с Дамаском, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он заявил, что на курдов оказывается серьезное давление со стороны Запада.
"Только за последний месяц было несколько визитов высокопоставленных делегаций из Вашингтона, которые предостерегли сирийских курдов от шагов навстречу Дамаску и грозили при этом приостановкой оказания им помощи. Фактически сирийские курды находятся в качестве заложников у США", - сказал Лаврентьев в ходе пресс-конференции по итогам "астанинских" переговоров.
Лаврентьев также выразил надежду на то, что США поймут необходимость вывода своего контингента из Сирии.
Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 07:19
Контингент США дестабилизирует обстановку в Сирии, заявил Лаврентьев
 
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