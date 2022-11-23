https://ria.ru/20221123/siriya-1833641028.html

Лаврентьев выразил надежду на вывод контингента США из Сирии

Лаврентьев выразил надежду на вывод контингента США из Сирии - РИА Новости, 23.11.2022

Лаврентьев выразил надежду на вывод контингента США из Сирии

США отговаривают сирийских курдов от диалога с Дамаском, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он заявил, что на курдов... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:56

2022-11-23T13:56

2022-11-23T15:21

война в сирии

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сирия

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александр лаврентьев

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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. США отговаривают сирийских курдов от диалога с Дамаском, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он заявил, что на курдов оказывается серьезное давление со стороны Запада."Только за последний месяц было несколько визитов высокопоставленных делегаций из Вашингтона, которые предостерегли сирийских курдов от шагов навстречу Дамаску и грозили при этом приостановкой оказания им помощи. Фактически сирийские курды находятся в качестве заложников у США", - сказал Лаврентьев в ходе пресс-конференции по итогам "астанинских" переговоров.Лаврентьев также выразил надежду на то, что США поймут необходимость вывода своего контингента из Сирии.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20221122/siriya-1833244182.html

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Кирилл Волков

сша, сирия, россия, в мире, александр лаврентьев