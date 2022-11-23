Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии, сообщают СМИ
Al-Mayadeen: турецкие военные обстреляли позиции курдских отрядов на севере Сирии
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
Турецкие военные. Архивное фото
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы продолжили в среду обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), передает телеканал al-Mayadeen.
"Турецкие ВС обстреляли артиллерией и с помощью авиации позиции SDF в районе приграничных городов Амуда, Кахтания, Камышлы, есть сведения о раненых", - сообщает канал.
Также указывается, что обстрелу Турции подвергся нефтяной объект в окрестностях города Кахтания. "В результате обстрелов значительный ущерб нанесен ряду объектов, использовавшихся SDF в качестве штабов. Пламя поднялось над одним из нефтяных месторождений в районе Кахтании", - отмечает канал.
Турецкие ВВС также нанесли авиаудар по тюрьме Джиркин в районе Камышлы, где содержатся под стражей боевики "Исламского государства"*.
Турция в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.