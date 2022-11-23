Рейтинг@Mail.ru
Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/siriya-1833626235.html
Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии, сообщают СМИ
Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии, сообщают СМИ
Турецкие вооруженные силы продолжили в среду обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), передает телеканал... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:14
2022-11-23T13:14
война в сирии
в мире
сирия
турция
сирийские демократические силы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025612_0:42:1000:605_1920x0_80_0_0_9e8e2041d7abc8a85011a1625cb3aef8.jpg
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы продолжили в среду обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), передает телеканал al-Mayadeen."Турецкие ВС обстреляли артиллерией и с помощью авиации позиции SDF в районе приграничных городов Амуда, Кахтания, Камышлы, есть сведения о раненых", - сообщает канал.Также указывается, что обстрелу Турции подвергся нефтяной объект в окрестностях города Кахтания. "В результате обстрелов значительный ущерб нанесен ряду объектов, использовавшихся SDF в качестве штабов. Пламя поднялось над одним из нефтяных месторождений в районе Кахтании", - отмечает канал.Турецкие ВВС также нанесли авиаудар по тюрьме Джиркин в районе Камышлы, где содержатся под стражей боевики "Исламского государства"*.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются "только началом", Анкара решительно настроена обеспечить безопасность границ.Турция в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833614673.html
https://ria.ru/20221123/udary-1833623791.html
сирия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025612_73:0:880:605_1920x0_80_0_0_7e73583fec1b2fa976e1b6b828b42688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, сирийские демократические силы
Война в Сирии, В мире, Сирия, Турция, Сирийские демократические силы
13:14 23.11.2022
 
Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии, сообщают СМИ

Al-Mayadeen: турецкие военные обстреляли позиции курдских отрядов на севере Сирии

© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в медиабанкТурецкие военные
Турецкие военные
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
Перейти в медиабанк
Турецкие военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы продолжили в среду обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), передает телеканал al-Mayadeen.
"Турецкие ВС обстреляли артиллерией и с помощью авиации позиции SDF в районе приграничных городов Амуда, Кахтания, Камышлы, есть сведения о раненых", - сообщает канал.
Также указывается, что обстрелу Турции подвергся нефтяной объект в окрестностях города Кахтания. "В результате обстрелов значительный ущерб нанесен ряду объектов, использовавшихся SDF в качестве штабов. Пламя поднялось над одним из нефтяных месторождений в районе Кахтании", - отмечает канал.
Турецкие ВВС также нанесли авиаудар по тюрьме Джиркин в районе Камышлы, где содержатся под стражей боевики "Исламского государства"*.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
12:40Война в Сирии
Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака "только началом"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются "только началом", Анкара решительно настроена обеспечить безопасность границ.
Турция в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
13:06Война в Сирии
В Дамаске назвали удары Турции по Сирии нарушением международного права
 
Война в СирииВ миреСирияТурцияСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала