https://ria.ru/20221123/siriya-1833626235.html

Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии, сообщают СМИ

Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.11.2022

Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии, сообщают СМИ

Турецкие вооруженные силы продолжили в среду обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), передает телеканал... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:14

2022-11-23T13:14

2022-11-23T13:14

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турция

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КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы продолжили в среду обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), передает телеканал al-Mayadeen."Турецкие ВС обстреляли артиллерией и с помощью авиации позиции SDF в районе приграничных городов Амуда, Кахтания, Камышлы, есть сведения о раненых", - сообщает канал.Также указывается, что обстрелу Турции подвергся нефтяной объект в окрестностях города Кахтания. "В результате обстрелов значительный ущерб нанесен ряду объектов, использовавшихся SDF в качестве штабов. Пламя поднялось над одним из нефтяных месторождений в районе Кахтании", - отмечает канал.Турецкие ВВС также нанесли авиаудар по тюрьме Джиркин в районе Камышлы, где содержатся под стражей боевики "Исламского государства"*.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются "только началом", Анкара решительно настроена обеспечить безопасность границ.Турция в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833614673.html

https://ria.ru/20221123/udary-1833623791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, турция, сирийские демократические силы