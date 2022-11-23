https://ria.ru/20221123/sineva-1833637919.html

Ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года

Ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года - РИА Новости, 23.11.2022

Ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года

Баллистические ракеты морского базирования "Синева" и "Лайнер" будут стоять на вооружении стратегических атомных подводных лодок (АПЛ) ВМФ России до 2030 года,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:43

2022-11-23T13:43

2022-11-23T13:49

безопасность

вмф рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/134171/57/1341715721_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_4867e01195be740c3bfa507394bf0636.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Баллистические ракеты морского базирования "Синева" и "Лайнер" будут стоять на вооружении стратегических атомных подводных лодок (АПЛ) ВМФ России до 2030 года, заявил гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, разработчика и производителя этих ракет, Владимир Дегтярь.Этими жидкотопливными ракетами вооружены стратегические подводные лодки третьего поколения проекта 667 (БДРМ). Новые стратегические атомоходы класса "Борей" (проект 955) четвертого поколения вооружают твердотопливной ракетой "Булава". Дальность поражения "Лайнера" - до 11 тысяч километров, "Булавы" - до 9 тысяч."Ракеты "Синева" и "Лайнер" во втором десятилетии нашего века обеспечили парирование проблем стратегического сдерживания "вероятного противника" в периоды обострения международной обстановки. Сегодня они составляют основу морской компоненты ядерной триады России и в настоящее время обеспечивают возможность существования действующей Северо-Западной группировки подводных лодок до 2026-2030 годов", - сказал Дегтярь в интервью "Российской газете".По его словам, это дает время для проведения исследований и разработки перспективного ракетного комплекса морского базирования.Дегтярь также подчеркнул, что в отличие от "Синевы" ракеты "Лайнер" могут оснащаться боевыми нагрузками разного типа. В современных условиях оснащение ракеты средствами противодействия повышает эффективность ее использования."Боевая ступень ракеты и средства противодействия, разработанные на основе адаптивно-модульного принципа, обеспечивают возможность гибкого реагирования на изменения системы противоракетной обороны путем замены боевой нагрузки", - сказал директор ГРЦ имени Макеева.

https://ria.ru/20221103/apl-1829103729.html

https://ria.ru/20221010/podlodki-1822697529.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вмф рф, россия