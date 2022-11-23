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Ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года - РИА Новости, 23.11.2022
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Ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года
Ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года - РИА Новости, 23.11.2022
Ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года
Баллистические ракеты морского базирования "Синева" и "Лайнер" будут стоять на вооружении стратегических атомных подводных лодок (АПЛ) ВМФ России до 2030 года,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:43
2022-11-23T13:49
безопасность
вмф рф
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Баллистические ракеты морского базирования "Синева" и "Лайнер" будут стоять на вооружении стратегических атомных подводных лодок (АПЛ) ВМФ России до 2030 года, заявил гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, разработчика и производителя этих ракет, Владимир Дегтярь.Этими жидкотопливными ракетами вооружены стратегические подводные лодки третьего поколения проекта 667 (БДРМ). Новые стратегические атомоходы класса "Борей" (проект 955) четвертого поколения вооружают твердотопливной ракетой "Булава". Дальность поражения "Лайнера" - до 11 тысяч километров, "Булавы" - до 9 тысяч."Ракеты "Синева" и "Лайнер" во втором десятилетии нашего века обеспечили парирование проблем стратегического сдерживания "вероятного противника" в периоды обострения международной обстановки. Сегодня они составляют основу морской компоненты ядерной триады России и в настоящее время обеспечивают возможность существования действующей Северо-Западной группировки подводных лодок до 2026-2030 годов", - сказал Дегтярь в интервью "Российской газете".По его словам, это дает время для проведения исследований и разработки перспективного ракетного комплекса морского базирования.Дегтярь также подчеркнул, что в отличие от "Синевы" ракеты "Лайнер" могут оснащаться боевыми нагрузками разного типа. В современных условиях оснащение ракеты средствами противодействия повышает эффективность ее использования."Боевая ступень ракеты и средства противодействия, разработанные на основе адаптивно-модульного принципа, обеспечивают возможность гибкого реагирования на изменения системы противоракетной обороны путем замены боевой нагрузки", - сказал директор ГРЦ имени Макеева.
https://ria.ru/20221103/apl-1829103729.html
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безопасность, вмф рф, россия
Безопасность, ВМФ РФ, Россия
13:43 23.11.2022 (обновлено: 13:49 23.11.2022)
 
Ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года

Баллистические ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРакета "Синева"
Ракета Синева - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракета "Синева". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Баллистические ракеты морского базирования "Синева" и "Лайнер" будут стоять на вооружении стратегических атомных подводных лодок (АПЛ) ВМФ России до 2030 года, заявил гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, разработчика и производителя этих ракет, Владимир Дегтярь.
Этими жидкотопливными ракетами вооружены стратегические подводные лодки третьего поколения проекта 667 (БДРМ). Новые стратегические атомоходы класса "Борей" (проект 955) четвертого поколения вооружают твердотопливной ракетой "Булава". Дальность поражения "Лайнера" - до 11 тысяч километров, "Булавы" - до 9 тысяч.
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"Ракеты "Синева" и "Лайнер" во втором десятилетии нашего века обеспечили парирование проблем стратегического сдерживания "вероятного противника" в периоды обострения международной обстановки. Сегодня они составляют основу морской компоненты ядерной триады России и в настоящее время обеспечивают возможность существования действующей Северо-Западной группировки подводных лодок до 2026-2030 годов", - сказал Дегтярь в интервью "Российской газете".
По его словам, это дает время для проведения исследований и разработки перспективного ракетного комплекса морского базирования.
Дегтярь также подчеркнул, что в отличие от "Синевы" ракеты "Лайнер" могут оснащаться боевыми нагрузками разного типа. В современных условиях оснащение ракеты средствами противодействия повышает эффективность ее использования.
"Боевая ступень ракеты и средства противодействия, разработанные на основе адаптивно-модульного принципа, обеспечивают возможность гибкого реагирования на изменения системы противоракетной обороны путем замены боевой нагрузки", - сказал директор ГРЦ имени Макеева.
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