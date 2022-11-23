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Посол Швейцарии в Киеве признал поддержку страной Украины - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/shveytsariya-1833638157.html
Посол Швейцарии в Киеве признал поддержку страной Украины
Посол Швейцарии в Киеве признал поддержку страной Украины - РИА Новости, 23.11.2022
Посол Швейцарии в Киеве признал поддержку страной Украины
Швейцария не является нейтральной с точки зрения событий на Украине и однозначно поддерживает позицию Киева, заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:44
2022-11-23T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
россия
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Швейцария не является нейтральной с точки зрения событий на Украине и однозначно поддерживает позицию Киева, заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS посол Берна в Киеве Клод Вайлд."При таком сценарии, который мы переживаем на Украине, мы не являемся нейтральными... То, что делает Украина, законно, то, что делает Россия, незаконно и нелегитимно. Так что мы очень четко стоим за позицией Украины", - сказал он. Вайлд пояснил, что Швейцария соблюдает нейтралитет, что не позволяет ей поставлять оружие и вступать в военный союз."Нужно посмотреть, насколько авторитетны те голоса, которые призывают к переговорам, и какую цену пришлось бы заплатить Украине, если бы она вступила в переговоры. Сегодня именно Россия призывает к переговорам, конечно, а не Украина", - добавил дипломат.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. Россия хочет достичь своих целей в ходе СВО на Украине, и она их достигнет, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Владимира Зеленского о том, что Россия, говоря о переговорах с Украиной, хочет добиться затишья в боевых действиях.Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка.Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.В июне этого года также из-за нейтралитета Швейцария отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20 боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации. До этого Берн заблокировал два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard.
https://ria.ru/20221115/politika-1830748666.html
https://ria.ru/20221109/shveytsariya-1830200004.html
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в мире, украина, швейцария, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
13:44 23.11.2022
 
Посол Швейцарии в Киеве признал поддержку страной Украины

Посол Швейцарии в Киеве Вайлд заявил, что страна не нейтральна и поддерживает Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии
Вид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Швейцария не является нейтральной с точки зрения событий на Украине и однозначно поддерживает позицию Киева, заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS посол Берна в Киеве Клод Вайлд.
"При таком сценарии, который мы переживаем на Украине, мы не являемся нейтральными... То, что делает Украина, законно, то, что делает Россия, незаконно и нелегитимно. Так что мы очень четко стоим за позицией Украины", - сказал он. Вайлд пояснил, что Швейцария соблюдает нейтралитет, что не позволяет ей поставлять оружие и вступать в военный союз.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:00
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"Нужно посмотреть, насколько авторитетны те голоса, которые призывают к переговорам, и какую цену пришлось бы заплатить Украине, если бы она вступила в переговоры. Сегодня именно Россия призывает к переговорам, конечно, а не Украина", - добавил дипломат.
В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. Россия хочет достичь своих целей в ходе СВО на Украине, и она их достигнет, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Владимира Зеленского о том, что Россия, говоря о переговорах с Украиной, хочет добиться затишья в боевых действиях.
Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка.
Женева - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
В июне этого года также из-за нейтралитета Швейцария отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20 боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации. До этого Берн заблокировал два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard.
Германская зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:03Специальная военная операция на Украине
Берн отклонил запрос Берлина о реэскпорте на Украину зарядов для Gepard
 
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