https://ria.ru/20221123/shveytsariya-1833638157.html

Посол Швейцарии в Киеве признал поддержку страной Украины

Посол Швейцарии в Киеве признал поддержку страной Украины - РИА Новости, 23.11.2022

Посол Швейцарии в Киеве признал поддержку страной Украины

Швейцария не является нейтральной с точки зрения событий на Украине и однозначно поддерживает позицию Киева, заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:44

2022-11-23T13:44

2022-11-23T13:44

специальная военная операция на украине

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санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Швейцария не является нейтральной с точки зрения событий на Украине и однозначно поддерживает позицию Киева, заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS посол Берна в Киеве Клод Вайлд."При таком сценарии, который мы переживаем на Украине, мы не являемся нейтральными... То, что делает Украина, законно, то, что делает Россия, незаконно и нелегитимно. Так что мы очень четко стоим за позицией Украины", - сказал он. Вайлд пояснил, что Швейцария соблюдает нейтралитет, что не позволяет ей поставлять оружие и вступать в военный союз."Нужно посмотреть, насколько авторитетны те голоса, которые призывают к переговорам, и какую цену пришлось бы заплатить Украине, если бы она вступила в переговоры. Сегодня именно Россия призывает к переговорам, конечно, а не Украина", - добавил дипломат.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. Россия хочет достичь своих целей в ходе СВО на Украине, и она их достигнет, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Владимира Зеленского о том, что Россия, говоря о переговорах с Украиной, хочет добиться затишья в боевых действиях.Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка.Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.В июне этого года также из-за нейтралитета Швейцария отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20 боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации. До этого Берн заблокировал два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard.

https://ria.ru/20221115/politika-1830748666.html

https://ria.ru/20221109/shveytsariya-1830200004.html

https://ria.ru/20221103/gepard-1829020954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швейцария, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии