Посол Швейцарии в Киеве признал поддержку страной Украины
Посол Швейцарии в Киеве Вайлд заявил, что страна не нейтральна и поддерживает Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии
Вид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Швейцария не является нейтральной с точки зрения событий на Украине и однозначно поддерживает позицию Киева, заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS посол Берна в Киеве Клод Вайлд.
"При таком сценарии, который мы переживаем на Украине, мы не являемся нейтральными... То, что делает Украина, законно, то, что делает Россия, незаконно и нелегитимно. Так что мы очень четко стоим за позицией Украины", - сказал он. Вайлд пояснил, что Швейцария соблюдает нейтралитет, что не позволяет ей поставлять оружие и вступать в военный союз.
"Нужно посмотреть, насколько авторитетны те голоса, которые призывают к переговорам, и какую цену пришлось бы заплатить Украине, если бы она вступила в переговоры. Сегодня именно Россия призывает к переговорам, конечно, а не Украина", - добавил дипломат.
В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. Россия хочет достичь своих целей в ходе СВО на Украине, и она их достигнет, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Владимира Зеленского о том, что Россия, говоря о переговорах с Украиной, хочет добиться затишья в боевых действиях.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
В июне этого года также из-за нейтралитета Швейцария отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20 боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации. До этого Берн заблокировал два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard.