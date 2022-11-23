https://ria.ru/20221123/shtraf-1833698680.html

ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ

ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022

ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:14

2022-11-23T16:14

2022-11-23T16:14

госдума рф

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии.Законопроектом с поправками в КоАП предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, а также за пропаганду смены пола, с учетом распространения пропаганды посредством СМИ или интернета составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, предлагаются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.

https://ria.ru/20221123/lgbt-1833691764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, общество