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ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022
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ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ
ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022
ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:14
2022-11-23T16:14
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии.Законопроектом с поправками в КоАП предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, а также за пропаганду смены пола, с учетом распространения пропаганды посредством СМИ или интернета составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, предлагаются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
16:14 23.11.2022
 
ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ

ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии.
Законопроектом с поправками в КоАП предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, а также за пропаганду смены пола, с учетом распространения пропаганды посредством СМИ или интернета составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Кроме того, предлагаются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.
Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 16:04
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ
 
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