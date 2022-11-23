https://ria.ru/20221123/shtraf-1833698680.html
ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ
ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022
ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:14
2022-11-23T16:14
2022-11-23T16:14
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии.Законопроектом с поправками в КоАП предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, а также за пропаганду смены пола, с учетом распространения пропаганды посредством СМИ или интернета составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, предлагаются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.
https://ria.ru/20221123/lgbt-1833691764.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Госдума РФ, Россия, Общество
ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ
ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии.
Законопроектом с поправками в КоАП предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, а также за пропаганду смены пола, с учетом распространения пропаганды посредством СМИ или интернета составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Кроме того, предлагаются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ
.
Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.