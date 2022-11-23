Рейтинг@Mail.ru
Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла покинул пост - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/sdelka-1833781432.html
Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла покинул пост
Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла покинул пост - РИА Новости, 23.11.2022
Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла покинул пост
Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам, сейчас определяется, кто его заменит, заявил на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:08
2022-11-23T20:35
оон
в мире
фархан хак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833782461_0:124:3129:1884_1920x0_80_0_0_8340f4e93dad2d81d57bea3b8fed4ab6.jpg
ООН, 23 ноя – РИА Новости. Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам, сейчас определяется, кто его заменит, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерреша Фархан Хак."Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам. Генсек ООН благодарен за усердную работу и самоотверженность господина Абдаллы. Его заместитель будет некоторое время исполнять обязанности главы офиса в Стамбуле", - сказал Хак.Он отметил, что сейчас определяется кандидатура на замену Абдалле.
https://ria.ru/20221118/tseny-1832549054.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833782461_400:0:3129:2047_1920x0_80_0_0_0858c966456943f45b7bee6e3072be28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, фархан хак
ООН, В мире, Фархан Хак
20:08 23.11.2022 (обновлено: 20:35 23.11.2022)
 
Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла покинул пост

Координатор ООН по зерновой сделке Амир Абдалла покинул пост по личным причинам

© AFP 2022 / Alberto PizzoliАмир Махмуд Абдалла
Амир Махмуд Абдалла - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Alberto Pizzoli
Амир Махмуд Абдалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 ноя – РИА Новости. Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам, сейчас определяется, кто его заменит, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерреша Фархан Хак.
"Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам. Генсек ООН благодарен за усердную работу и самоотверженность господина Абдаллы. Его заместитель будет некоторое время исполнять обязанности главы офиса в Стамбуле", - сказал Хак.
Он отметил, что сейчас определяется кандидатура на замену Абдалле.
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 16:58
ВТО выразила надежду на снижение цен после продления зерновой сделки
 
ООНВ миреФархан Хак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала