https://ria.ru/20221123/sdelka-1833781432.html
Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла покинул пост
Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла покинул пост - РИА Новости, 23.11.2022
Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла покинул пост
Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам, сейчас определяется, кто его заменит, заявил на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:08
2022-11-23T20:08
2022-11-23T20:35
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фархан хак
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ООН, 23 ноя – РИА Новости. Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам, сейчас определяется, кто его заменит, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерреша Фархан Хак."Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам. Генсек ООН благодарен за усердную работу и самоотверженность господина Абдаллы. Его заместитель будет некоторое время исполнять обязанности главы офиса в Стамбуле", - сказал Хак.Он отметил, что сейчас определяется кандидатура на замену Абдалле.
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оон, в мире, фархан хак
20:08 23.11.2022 (обновлено: 20:35 23.11.2022)
Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла покинул пост
Координатор ООН по зерновой сделке Амир Абдалла покинул пост по личным причинам
ООН, 23 ноя – РИА Новости. Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам, сейчас определяется, кто его заменит, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерреша Фархан Хак.
"Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам. Генсек ООН благодарен за усердную работу и самоотверженность господина Абдаллы. Его заместитель будет некоторое время исполнять обязанности главы офиса в Стамбуле", - сказал Хак.
Он отметил, что сейчас определяется кандидатура на замену Абдалле.