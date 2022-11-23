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ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП - РИА Новости, 23.11.2022
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ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП
ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП - РИА Новости, 23.11.2022
ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП
ЦБ РФ реализовал возможность международных переводов в Системе быстрых платежей, на сегодня подключены 12 иностранных банков, заявил замдиректора департамента... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:43
2022-11-23T11:55
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
ассоциация российских банков
банки
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ реализовал возможность международных переводов в Системе быстрых платежей, на сегодня подключены 12 иностранных банков, заявил замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко."С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана", - сказал он, выступая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп), ассоциация российских банков, банки
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Система быстрых платежей (СБП), Ассоциация российских банков, Банки
11:43 23.11.2022 (обновлено: 11:55 23.11.2022)
 
ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП

Замдиректора департамента ЦБ Перестенко: к СБП подключились 12 иностранных банков

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ реализовал возможность международных переводов в Системе быстрых платежей, на сегодня подключены 12 иностранных банков, заявил замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко.
"С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана", - сказал он, выступая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Система быстрых платежей (СБП)Ассоциация российских банковБанки
 
 
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