https://ria.ru/20221123/sbp-1833593334.html

ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП

ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП - РИА Новости, 23.11.2022

ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП

ЦБ РФ реализовал возможность международных переводов в Системе быстрых платежей, на сегодня подключены 12 иностранных банков, заявил замдиректора департамента... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:43

2022-11-23T11:43

2022-11-23T11:55

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

система быстрых платежей (сбп)

ассоциация российских банков

банки

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ реализовал возможность международных переводов в Системе быстрых платежей, на сегодня подключены 12 иностранных банков, заявил замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко."С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана", - сказал он, выступая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

https://ria.ru/20221117/sbp-1832285771.html

россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп), ассоциация российских банков, банки