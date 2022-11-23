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Стратегическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство - РИА Новости, 23.11.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221123/sarmat-1833797470.html
Стратегическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство
Стратегическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство - РИА Новости, 23.11.2022
Стратегическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство
В России стартовало серийное производство новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил в интервью "Российской газете" гендиректор... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:50
2022-11-23T22:11
россия
сармат (ракета)
безопасность
новое оружие россии
северный полюс
плесецк
ракетные войска стратегического назначения
нато
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В России стартовало серийное производство новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил в интервью "Российской газете" гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.Как уточнил Дегтярь, "Сармат" в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил и надежно обеспечивать безопасность России. По его словам, в нынешних геополитических условиях это оружие станет главным фактором ядерного сдерживания и гарантией сохранения мира."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.
https://ria.ru/20220611/sarmat-1794758814.html
https://ria.ru/20220421/raketa-1784792646.html
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россия, сармат (ракета), безопасность, северный полюс, плесецк, ракетные войска стратегического назначения, нато, роскосмос, дмитрий рогозин
Россия, Сармат (ракета), Безопасность, Новое оружие России, Северный полюс, Плесецк, Ракетные войска стратегического назначения, НАТО, Роскосмос, Дмитрий Рогозин
21:50 23.11.2022 (обновлено: 22:11 23.11.2022)
 
Стратегическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство

Разработчик "Сармата" сообщил, что ракета обеспечит безопасность России на 50 лет

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Испытание баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В России стартовало серийное производство новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил в интервью "Российской газете" гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

"Ракетный комплекс уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием, — подчеркнул он.

Как уточнил Дегтярь, "Сармат" в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил и надежно обеспечивать безопасность России. По его словам, в нынешних геополитических условиях это оружие станет главным фактором ядерного сдерживания и гарантией сохранения мира.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
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Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
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Новое оружие РоссииРоссияСармат (ракета)БезопасностьСеверный полюсПлесецкРакетные войска стратегического назначенияНАТОРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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