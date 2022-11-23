https://ria.ru/20221123/sarmat-1833797470.html

Стратегическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство

Стратегическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство - РИА Новости, 23.11.2022

Стратегическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство

В России стартовало серийное производство новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил в интервью "Российской газете" гендиректор... РИА Новости, 23.11.2022

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2022-11-23T22:11

россия

сармат (ракета)

безопасность

новое оружие россии

северный полюс

плесецк

ракетные войска стратегического назначения

нато

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В России стартовало серийное производство новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил в интервью "Российской газете" гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.Как уточнил Дегтярь, "Сармат" в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил и надежно обеспечивать безопасность России. По его словам, в нынешних геополитических условиях это оружие станет главным фактором ядерного сдерживания и гарантией сохранения мира."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.

https://ria.ru/20220611/sarmat-1794758814.html

https://ria.ru/20220421/raketa-1784792646.html

россия

северный полюс

плесецк

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Наталья Стерхова

россия, сармат (ракета), безопасность, северный полюс, плесецк, ракетные войска стратегического назначения, нато, роскосмос, дмитрий рогозин