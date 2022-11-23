Рейтинг@Mail.ru
WSJ: США настраивают своих союзников против России - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/sanktsii-1833595909.html
WSJ: США настраивают своих союзников против России
WSJ: США настраивают своих союзников против России - РИА Новости, 23.11.2022
WSJ: США настраивают своих союзников против России
Американские власти вынуждают своих союзников усиливать санкции против России, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:50
2022-11-23T13:23
цены на нефть
владимир путин
европа
россия
g7
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Американские власти вынуждают своих союзников усиливать санкции против России, пишет Wall Street Journal.Санкции крайне неэффективны и только "помогают экономике России", считает журналист.Он также привел слова комиссара Евросоюза по финансовым услугам и рынкам Мейрид Макгиннес о том, что ее офис избегает обхода ограничений как в Европе, так и в третьих странах.Американские представители регулярно обмениваются информацией с Макгиннес и посещают представительства для контроля работы, что является давлением Штатов на ЕС.Экономика России сначала упала из-за введенных санкций, но позже пришла в норму за счет импорта энергоносителей в страны, которые не ввели ограничений. На ситуацию благоприятно повлияло и увеличение экспорта топлива в Китай, заключил Тэлли.Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России. Он дает возможность определять потолок цен на морские перевозки российского топлива. Ограничения могут ввести 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.Ранее, в сентябре, министры финансов стран "Большой семерки" подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть. Владимир Путин, комментируя идею США и их союзников ограничить цены на российские энергоресурсы, неоднократно заявлял, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в США и Европе. Путин указывал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на экономике и жителях.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/abramov-1833592622.html
https://ria.ru/20221123/gosduma-1833580987.html
https://ria.ru/20221123/sanktsii-1833563419.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, владимир путин, европа, россия, g7, евросоюз, сша
Цены на нефть, Владимир Путин, Европа, Россия, G7, Евросоюз, США
11:50 23.11.2022 (обновлено: 13:23 23.11.2022)
 
WSJ: США настраивают своих союзников против России

WSJ: Вашингтон вынуждает союзников усиливать санкции против России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Американские власти вынуждают своих союзников усиливать санкции против России, пишет Wall Street Journal.
"Политики США кружат над миром, предпринимая тихие дипломатические усилия, чтобы заставить основных торговых партнеров России ввести санкции и торговый контроль", — отметил обозреватель издания Иэн Телли.
Санкции крайне неэффективны и только "помогают экономике России", считает журналист.
Он также привел слова комиссара Евросоюза по финансовым услугам и рынкам Мейрид Макгиннес о том, что ее офис избегает обхода ограничений как в Европе, так и в третьих странах.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
11:42В мире
Сенатор Абрамов: ЕС будет дорого покупать российскую нефть из-за аферы США
Американские представители регулярно обмениваются информацией с Макгиннес и посещают представительства для контроля работы, что является давлением Штатов на ЕС.
Экономика России сначала упала из-за введенных санкций, но позже пришла в норму за счет импорта энергоносителей в страны, которые не ввели ограничений. На ситуацию благоприятно повлияло и увеличение экспорта топлива в Китай, заключил Тэлли.
Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России. Он дает возможность определять потолок цен на морские перевозки российского топлива. Ограничения могут ввести 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
Ранее, в сентябре, министры финансов стран "Большой семерки" подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
11:06
В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть
Владимир Путин, комментируя идею США и их союзников ограничить цены на российские энергоресурсы, неоднократно заявлял, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в США и Европе. Путин указывал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на экономике и жителях.
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
10:11
США манипулируют санкциями в коммерческих интересах, заявили в Госдуме
 
Цены на нефтьВладимир ПутинЕвропаРоссияG7ЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала