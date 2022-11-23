https://ria.ru/20221123/sanktsii-1833595909.html

WSJ: США настраивают своих союзников против России

WSJ: США настраивают своих союзников против России - РИА Новости, 23.11.2022

WSJ: США настраивают своих союзников против России

Американские власти вынуждают своих союзников усиливать санкции против России, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:50

2022-11-23T11:50

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Американские власти вынуждают своих союзников усиливать санкции против России, пишет Wall Street Journal.Санкции крайне неэффективны и только "помогают экономике России", считает журналист.Он также привел слова комиссара Евросоюза по финансовым услугам и рынкам Мейрид Макгиннес о том, что ее офис избегает обхода ограничений как в Европе, так и в третьих странах.Американские представители регулярно обмениваются информацией с Макгиннес и посещают представительства для контроля работы, что является давлением Штатов на ЕС.Экономика России сначала упала из-за введенных санкций, но позже пришла в норму за счет импорта энергоносителей в страны, которые не ввели ограничений. На ситуацию благоприятно повлияло и увеличение экспорта топлива в Китай, заключил Тэлли.Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России. Он дает возможность определять потолок цен на морские перевозки российского топлива. Ограничения могут ввести 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.Ранее, в сентябре, министры финансов стран "Большой семерки" подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть. Владимир Путин, комментируя идею США и их союзников ограничить цены на российские энергоресурсы, неоднократно заявлял, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в США и Европе. Путин указывал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на экономике и жителях.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/abramov-1833592622.html

https://ria.ru/20221123/gosduma-1833580987.html

https://ria.ru/20221123/sanktsii-1833563419.html

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цены на нефть, владимир путин, европа, россия, g7, евросоюз, сша