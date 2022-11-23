https://ria.ru/20221123/sammit-1833800947.html

Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования

Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования - РИА Новости, 23.11.2022

Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования

Проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T22:16

2022-11-23T22:16

2022-11-23T22:16

россия

снг

дмитрий песков

в мире

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы объявим об этом, если будет окончательное понимание достигнуто. Еще надо согласовать со всеми, пока еще со всеми это не согласовано", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221014/sng-1824047439.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, снг, дмитрий песков, в мире