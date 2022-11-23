https://ria.ru/20221123/sammit-1833800947.html
Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования
Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования - РИА Новости, 23.11.2022
Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования
Проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:16
2022-11-23T22:16
2022-11-23T22:16
россия
снг
дмитрий песков
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы объявим об этом, если будет окончательное понимание достигнуто. Еще надо согласовать со всеми, пока еще со всеми это не согласовано", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221014/sng-1824047439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, дмитрий песков, в мире
Россия, СНГ, Дмитрий Песков, В мире
Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования
Песков: окончательного понимания, будет ли в конце года неформальный саммит СНГ, пока нет