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Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования - РИА Новости, 23.11.2022
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Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования
Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования - РИА Новости, 23.11.2022
Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования
Проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:16
2022-11-23T22:16
россия
снг
дмитрий песков
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы объявим об этом, если будет окончательное понимание достигнуто. Еще надо согласовать со всеми, пока еще со всеми это не согласовано", - сказал Песков журналистам.
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россия, снг, дмитрий песков, в мире
Россия, СНГ, Дмитрий Песков, В мире
22:16 23.11.2022
 
Кремль объявит о проведении неформального саммита СНГ после согласования

Песков: окончательного понимания, будет ли в конце года неформальный саммит СНГ, пока нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкУчастники неформальной встречи руководителей государств СНГ
Участники неформальной встречи руководителей государств СНГ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Участники неформальной встречи руководителей государств СНГ. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы объявим об этом, если будет окончательное понимание достигнуто. Еще надо согласовать со всеми, пока еще со всеми это не согласовано", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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