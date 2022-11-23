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Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума - РИА Новости, 23.11.2022
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Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума
Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума - РИА Новости, 23.11.2022
Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума
Первый саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) пройдет в рамках Винодельческого форума, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:06
2022-11-23T14:06
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
экономика
россия
абрау-дюрсо
москва
россельхозбанк
абрау-дюрсо
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Первый саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) пройдет в рамках Винодельческого форума, сообщает Фонд Росконгресс.Будут подведены итоги деятельности АВВР за год с момента основания, а также будут очерчены перспективы развития по ключевым направлениям работы, таким как мониторинг состояния виноградных насаждений, разработка дополнительных стандартов для оценки качества вина, развитие инструментария отчетности членов АВВР и выдача знаков "Вино России".Модератором саммита выступит исполнительный директор ФСРО АВВР Алексей Плотников. Среди спикеров: председатель правления ФСРО АВВР Дмитрий Киселев, руководитель Ростовского виноградо-винодельческого совета АВВР Владимир Гончаров, основатель ПАО "Абрау-Дюрсо" Борис Титов, вице-президент Simple Анатолий Корнеев, председатель Совета малых виноделов АВВР Алексей Скляров."АВВР существует первый год. Для нас важно подвести его итоги, рассказать о проделанной работе и наметить следующие шаги. В винодельческой отрасли России форматом таких обсуждений был Саммит виноделов, который исторически проходил, как правило, в Абрау-Дюрсо. В этом году ситуация со многих точек зрения особая, и благодаря нашим партнёрам из фонда "Росконгресс", мы проводим большой Винодельческий форум в Москве, интегрировав Саммит виноделов в деловую программу форума. Столица давно заслужила винное мероприятие такого масштаба. Уверен, что разговор будет обстоятельным, представительным и профессиональным!", – подчеркнул Киселев.Саммит пройдет в открытом формате и будет доступен для посещения не только членам ассоциации, но и всем зарегистрированным участникам Российского винодельческого форума.Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и АВВР при поддержке правительства РФ. Соорганизатор – Россельхозбанк.АВВР – федеральная саморегулируемая организация, объединяющая виноградарские и винодельческие хозяйства России. Функции и полномочия АВВР определены федеральным законом "О виноградарстве и виноделии в РФ".
https://ria.ru/20221117/forum-1832176545.html
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фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", экономика, россия, абрау-дюрсо, москва, россельхозбанк, абрау-дюрсо
Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Экономика, Россия, Абрау-Дюрсо, Москва, Россельхозбанк, Абрау-Дюрсо
14:06 23.11.2022
 

Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума

© Фото : РосконгрессПервый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума
Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Росконгресс
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Первый саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) пройдет в рамках Винодельческого форума, сообщает Фонд Росконгресс.
Будут подведены итоги деятельности АВВР за год с момента основания, а также будут очерчены перспективы развития по ключевым направлениям работы, таким как мониторинг состояния виноградных насаждений, разработка дополнительных стандартов для оценки качества вина, развитие инструментария отчетности членов АВВР и выдача знаков "Вино России".
Модератором саммита выступит исполнительный директор ФСРО АВВР Алексей Плотников. Среди спикеров: председатель правления ФСРО АВВР Дмитрий Киселев, руководитель Ростовского виноградо-винодельческого совета АВВР Владимир Гончаров, основатель ПАО "Абрау-Дюрсо" Борис Титов, вице-президент Simple Анатолий Корнеев, председатель Совета малых виноделов АВВР Алексей Скляров.
Вино в бокале - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 12:51Туризм
"Винный гид России-2022" представят на I Российском винодельческом форуме
"АВВР существует первый год. Для нас важно подвести его итоги, рассказать о проделанной работе и наметить следующие шаги. В винодельческой отрасли России форматом таких обсуждений был Саммит виноделов, который исторически проходил, как правило, в Абрау-Дюрсо. В этом году ситуация со многих точек зрения особая, и благодаря нашим партнёрам из фонда "Росконгресс", мы проводим большой Винодельческий форум в Москве, интегрировав Саммит виноделов в деловую программу форума. Столица давно заслужила винное мероприятие такого масштаба. Уверен, что разговор будет обстоятельным, представительным и профессиональным!", – подчеркнул Киселев.
Саммит пройдет в открытом формате и будет доступен для посещения не только членам ассоциации, но и всем зарегистрированным участникам Российского винодельческого форума.
Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и АВВР при поддержке правительства РФ. Соорганизатор – Россельхозбанк.
АВВР – федеральная саморегулируемая организация, объединяющая виноградарские и винодельческие хозяйства России. Функции и полномочия АВВР определены федеральным законом "О виноградарстве и виноделии в РФ".
Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве
25 октября, 16:59
Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве
 
Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"ЭкономикаРоссияАбрау-ДюрсоМоскваРоссельхозбанкАбрау-Дюрсо
 
 
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