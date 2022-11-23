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Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума

Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума - РИА Новости, 23.11.2022

Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума

Первый саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) пройдет в рамках Винодельческого форума, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:06

2022-11-23T14:06

2022-11-23T14:06

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

экономика

россия

абрау-дюрсо

москва

россельхозбанк

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Первый саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) пройдет в рамках Винодельческого форума, сообщает Фонд Росконгресс.Будут подведены итоги деятельности АВВР за год с момента основания, а также будут очерчены перспективы развития по ключевым направлениям работы, таким как мониторинг состояния виноградных насаждений, разработка дополнительных стандартов для оценки качества вина, развитие инструментария отчетности членов АВВР и выдача знаков "Вино России".Модератором саммита выступит исполнительный директор ФСРО АВВР Алексей Плотников. Среди спикеров: председатель правления ФСРО АВВР Дмитрий Киселев, руководитель Ростовского виноградо-винодельческого совета АВВР Владимир Гончаров, основатель ПАО "Абрау-Дюрсо" Борис Титов, вице-президент Simple Анатолий Корнеев, председатель Совета малых виноделов АВВР Алексей Скляров."АВВР существует первый год. Для нас важно подвести его итоги, рассказать о проделанной работе и наметить следующие шаги. В винодельческой отрасли России форматом таких обсуждений был Саммит виноделов, который исторически проходил, как правило, в Абрау-Дюрсо. В этом году ситуация со многих точек зрения особая, и благодаря нашим партнёрам из фонда "Росконгресс", мы проводим большой Винодельческий форум в Москве, интегрировав Саммит виноделов в деловую программу форума. Столица давно заслужила винное мероприятие такого масштаба. Уверен, что разговор будет обстоятельным, представительным и профессиональным!", – подчеркнул Киселев.Саммит пройдет в открытом формате и будет доступен для посещения не только членам ассоциации, но и всем зарегистрированным участникам Российского винодельческого форума.Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и АВВР при поддержке правительства РФ. Соорганизатор – Россельхозбанк.АВВР – федеральная саморегулируемая организация, объединяющая виноградарские и винодельческие хозяйства России. Функции и полномочия АВВР определены федеральным законом "О виноградарстве и виноделии в РФ".

https://ria.ru/20221117/forum-1832176545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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