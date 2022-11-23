Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума
© Фото : РосконгрессПервый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума
© Фото : Росконгресс
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Первый саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) пройдет в рамках Винодельческого форума, сообщает Фонд Росконгресс.
Будут подведены итоги деятельности АВВР за год с момента основания, а также будут очерчены перспективы развития по ключевым направлениям работы, таким как мониторинг состояния виноградных насаждений, разработка дополнительных стандартов для оценки качества вина, развитие инструментария отчетности членов АВВР и выдача знаков "Вино России".
Модератором саммита выступит исполнительный директор ФСРО АВВР Алексей Плотников. Среди спикеров: председатель правления ФСРО АВВР Дмитрий Киселев, руководитель Ростовского виноградо-винодельческого совета АВВР Владимир Гончаров, основатель ПАО "Абрау-Дюрсо" Борис Титов, вице-президент Simple Анатолий Корнеев, председатель Совета малых виноделов АВВР Алексей Скляров.
"АВВР существует первый год. Для нас важно подвести его итоги, рассказать о проделанной работе и наметить следующие шаги. В винодельческой отрасли России форматом таких обсуждений был Саммит виноделов, который исторически проходил, как правило, в Абрау-Дюрсо. В этом году ситуация со многих точек зрения особая, и благодаря нашим партнёрам из фонда "Росконгресс", мы проводим большой Винодельческий форум в Москве, интегрировав Саммит виноделов в деловую программу форума. Столица давно заслужила винное мероприятие такого масштаба. Уверен, что разговор будет обстоятельным, представительным и профессиональным!", – подчеркнул Киселев.
Саммит пройдет в открытом формате и будет доступен для посещения не только членам ассоциации, но и всем зарегистрированным участникам Российского винодельческого форума.
Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и АВВР при поддержке правительства РФ. Соорганизатор – Россельхозбанк.
АВВР – федеральная саморегулируемая организация, объединяющая виноградарские и винодельческие хозяйства России. Функции и полномочия АВВР определены федеральным законом "О виноградарстве и виноделии в РФ".
25 октября, 16:59Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве