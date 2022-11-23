https://ria.ru/20221123/rpts-1833631803.html
Ковитиди прокомментировала законопроект о запрете РПЦ на Украине
Ковитиди прокомментировала законопроект о запрете РПЦ на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Ковитиди прокомментировала законопроект о запрете РПЦ на Украине
Внесенный в Верховную раду законопроект о запрете Русской православной церкви на территории Украины является началом конца этой страны, заявила РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:29
2022-11-23T13:29
2022-11-23T13:29
религия
ольга ковитиди
украина
верховная рада украины
русская православная церковь
ирина фриз
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внесенный в Верховную раду законопроект о запрете Русской православной церкви на территории Украины является началом конца этой страны, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины зарегистрирован в Верховной раде, заявила в среду депутат украинского парламента Ирина Фриз."Вот теперь всё. Начало конца Украины ознаменовал внесённый в Верховную раду Украины проект закона "О запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в её состав". Законопроект стал фатальной ошибкой Зеленского", - убеждена Ковитиди.Она отметила, что уже на протяжении целого ряда лет на Украине возведено в ранг государственной политики "бесовство", заключающееся в борьбе с "православными верующими", обысках и выемках в монастырях и храмах, возбуждении уголовных дел в отношении священнослужителей и прихожан, захвате и разорении церквей."Мы видим, что осуществлённый украинскими неофашистами и националистами церковный раскол на Украине уже привёл к братоубийственному кровопролитию. Что будет дальше - знает лишь Господь, которого на Украине решили запретить", - заявила сенатор.По ее словам, представители русского мира должны "объединиться и уничтожить общего врага". "Богоборничество никогда добром не заканчивалось, а вынесенная на государственный уровень на Украине борьба с Богом иссечёт само государство", - убеждена Ковитиди.
https://ria.ru/20221122/lavra-1833312008.html
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ольга ковитиди, украина, верховная рада украины, русская православная церковь, ирина фриз
Религия, Ольга Ковитиди, Украина, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Ирина Фриз
Ковитиди прокомментировала законопроект о запрете РПЦ на Украине
Сенатор Ковитиди назвала законопроект о запрете РПЦ на Украине началом конца
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внесенный в Верховную раду законопроект о запрете Русской православной церкви на территории Украины является началом конца этой страны, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины зарегистрирован в Верховной раде, заявила в среду депутат украинского парламента Ирина Фриз
.
"Вот теперь всё. Начало конца Украины ознаменовал внесённый в Верховную раду Украины проект закона "О запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в её состав". Законопроект стал фатальной ошибкой Зеленского", - убеждена Ковитиди.
Она отметила, что уже на протяжении целого ряда лет на Украине возведено в ранг государственной политики "бесовство", заключающееся в борьбе с "православными верующими", обысках и выемках в монастырях и храмах, возбуждении уголовных дел в отношении священнослужителей и прихожан, захвате и разорении церквей.
"Мы видим, что осуществлённый украинскими неофашистами и националистами церковный раскол на Украине уже привёл к братоубийственному кровопролитию. Что будет дальше - знает лишь Господь, которого на Украине решили запретить", - заявила сенатор.
По ее словам, представители русского мира должны "объединиться и уничтожить общего врага". "Богоборничество никогда добром не заканчивалось, а вынесенная на государственный уровень на Украине борьба с Богом иссечёт само государство", - убеждена Ковитиди.