12:06 23.11.2022 (обновлено: 12:19 23.11.2022)
В Раде предложили запретить деятельность РПЦ и подчиненных ей организаций
В Раду внесли проект о запрете деятельности РПЦ и признающих подчиненность ей организаций
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины зарегистрирован в Верховной раде, заявила в среду депутат украинского парламента Ирина Фриз.
"Зарегистрировали проект закона, имеющего целью запрет деятельности Русской православной церкви на территории Украины. Также данным законом предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, иных вопросах РПЦ", - написала Фриз на своей странице в социальной сети. По ее словам, цель законопроекта – "предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка".
Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.