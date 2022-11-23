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В Раде предложили запретить деятельность РПЦ и подчиненных ей организаций - РИА Новости, 23.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221123/rpts-1833602560.html
В Раде предложили запретить деятельность РПЦ и подчиненных ей организаций
В Раде предложили запретить деятельность РПЦ и подчиненных ей организаций - РИА Новости, 23.11.2022
В Раде предложили запретить деятельность РПЦ и подчиненных ей организаций
Законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины зарегистрирован в Верховной раде, заявила в среду депутат... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:06
2022-11-23T12:19
религия
украина
русская православная церковь
верховная рада украины
ирина фриз
в мире
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины зарегистрирован в Верховной раде, заявила в среду депутат украинского парламента Ирина Фриз."Зарегистрировали проект закона, имеющего целью запрет деятельности Русской православной церкви на территории Украины. Также данным законом предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, иных вопросах РПЦ", - написала Фриз на своей странице в социальной сети. По ее словам, цель законопроекта – "предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка".Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
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украина, русская православная церковь, верховная рада украины, ирина фриз, в мире
Религия, Украина, Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ирина Фриз, В мире
12:06 23.11.2022 (обновлено: 12:19 23.11.2022)
 
В Раде предложили запретить деятельность РПЦ и подчиненных ей организаций

В Раду внесли проект о запрете деятельности РПЦ и признающих подчиненность ей организаций

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины зарегистрирован в Верховной раде, заявила в среду депутат украинского парламента Ирина Фриз.
"Зарегистрировали проект закона, имеющего целью запрет деятельности Русской православной церкви на территории Украины. Также данным законом предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, иных вопросах РПЦ", - написала Фриз на своей странице в социальной сети. По ее словам, цель законопроекта – "предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка".
Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
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