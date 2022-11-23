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Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России - РИА Новости, 23.11.2022
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Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России
Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России - РИА Новости, 23.11.2022
Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги напрасно надеются на истощение возможностей, считая оружейные пуски и запасы. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:26
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россия
дмитрий медведев
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги напрасно надеются на истощение возможностей, считая оружейные пуски и запасы.В среду Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что посетил государственное научно-производственное предприятие "Регион"."Наращивание объёмов поставки вооружённым силам России высокоточного оружия обсудили в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия "Регион". Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!" - написал он.
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россия, дмитрий медведев, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Совет Безопасности РФ
15:26 23.11.2022 (обновлено: 15:37 23.11.2022)
 
Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России

Медведев призвал не подсчитывать российские запасы оружия, заверив, что всем хватит

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги напрасно надеются на истощение возможностей, считая оружейные пуски и запасы.
В среду Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что посетил государственное научно-производственное предприятие "Регион".
"Наращивание объёмов поставки вооружённым силам России высокоточного оружия обсудили в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия "Регион". Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!" - написал он.
Полет ракетоносца Ту-95МС и работа экипажа на тренировке российских стратегических сил - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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РоссияДмитрий МедведевБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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