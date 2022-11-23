https://ria.ru/20221123/rossiya-1833676824.html

Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России

Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России - РИА Новости, 23.11.2022

Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги напрасно надеются на истощение возможностей, считая оружейные пуски и запасы. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:26

2022-11-23T15:26

2022-11-23T15:37

россия

дмитрий медведев

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги напрасно надеются на истощение возможностей, считая оружейные пуски и запасы.В среду Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что посетил государственное научно-производственное предприятие "Регион"."Наращивание объёмов поставки вооружённым силам России высокоточного оружия обсудили в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия "Регион". Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!" - написал он.

https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826923869.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, безопасность, совет безопасности рф