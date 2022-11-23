https://ria.ru/20221123/rossiya-1833652592.html
Изолировать Россию невозможно, заявил замглавы Минобороны
Изолировать Россию невозможно, заявил замглавы Минобороны - РИА Новости, 23.11.2022
Изолировать Россию невозможно, заявил замглавы Минобороны
Изолировать Россию на международной арене невозможно, в частности, в этом году Минобороны России взаимодействует с более чем 100 странами. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:23
2022-11-23T14:23
2022-11-23T14:23
александр фомин
россия
камбоджа
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СИЕМРЕАП (Камбоджа), 23 ноя – РИА Новости. Изолировать Россию на международной арене невозможно, в частности, в этом году Минобороны России взаимодействует с более чем 100 странами.Об этом заявил в среду журналистам замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу "СМОА плюс" в Сиемреапе (Камбоджа)."В текущем году число стран мира, которые взаимодействуют с Минобороны России, превысило 100. Ярким примером отсутствия изоляции является проведенная в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций", - сказал он.По его словам, на форум также приехали и представители неправительственных организаций, включая западные.Фомин также привел пример участия России в Восточно-Азиатском саммите в Камбодже и встрече в формате "Большой двадцатки" на Бали (Индонезия) в ноябре этого года."На сегодняшнем заседании "СМОА плюс" мы наравне со всеми обсуждали насущные проблемы в сфере безопасности. Наше выступление было воспринято с интересом, а предложенные нами инициативы по практическому взаимодействию нашли отражение в итоговом документе", - отметил заместитель министра.
https://ria.ru/20221123/rossiya-1833650366.html
https://ria.ru/20221115/izolyatsiya-1831635287.html
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александр фомин, россия, камбоджа, министерство обороны рф (минобороны рф)
Александр Фомин, Россия, Камбоджа, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Изолировать Россию невозможно, заявил замглавы Минобороны
Замглавы Минобороны Фомин: изолировать Россию на международной арене невозможно
СИЕМРЕАП (Камбоджа), 23 ноя – РИА Новости. Изолировать Россию на международной арене невозможно, в частности, в этом году Минобороны России взаимодействует с более чем 100 странами.
Об этом заявил в среду журналистам замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин
по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу "СМОА плюс" в Сиемреапе (Камбоджа
).
"В текущем году число стран мира, которые взаимодействуют с Минобороны России, превысило 100. Ярким примером отсутствия изоляции является проведенная в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций", - сказал он.
По его словам, на форум также приехали и представители неправительственных организаций, включая западные.
Фомин также привел пример участия России в Восточно-Азиатском саммите в Камбодже и встрече в формате "Большой двадцатки" на Бали
(Индонезия
) в ноябре этого года.
"На сегодняшнем заседании "СМОА плюс" мы наравне со всеми обсуждали насущные проблемы в сфере безопасности. Наше выступление было воспринято с интересом, а предложенные нами инициативы по практическому взаимодействию нашли отражение в итоговом документе", - отметил заместитель министра.