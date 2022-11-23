https://ria.ru/20221123/rossiya-1833652592.html

Изолировать Россию невозможно, заявил замглавы Минобороны

Изолировать Россию невозможно, заявил замглавы Минобороны - РИА Новости, 23.11.2022

Изолировать Россию невозможно, заявил замглавы Минобороны

Изолировать Россию на международной арене невозможно, в частности, в этом году Минобороны России взаимодействует с более чем 100 странами. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:23

2022-11-23T14:23

2022-11-23T14:23

александр фомин

россия

камбоджа

министерство обороны рф (минобороны рф)

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СИЕМРЕАП (Камбоджа), 23 ноя – РИА Новости. Изолировать Россию на международной арене невозможно, в частности, в этом году Минобороны России взаимодействует с более чем 100 странами.Об этом заявил в среду журналистам замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу "СМОА плюс" в Сиемреапе (Камбоджа)."В текущем году число стран мира, которые взаимодействуют с Минобороны России, превысило 100. Ярким примером отсутствия изоляции является проведенная в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций", - сказал он.По его словам, на форум также приехали и представители неправительственных организаций, включая западные.Фомин также привел пример участия России в Восточно-Азиатском саммите в Камбодже и встрече в формате "Большой двадцатки" на Бали (Индонезия) в ноябре этого года."На сегодняшнем заседании "СМОА плюс" мы наравне со всеми обсуждали насущные проблемы в сфере безопасности. Наше выступление было воспринято с интересом, а предложенные нами инициативы по практическому взаимодействию нашли отражение в итоговом документе", - отметил заместитель министра.

https://ria.ru/20221123/rossiya-1833650366.html

https://ria.ru/20221115/izolyatsiya-1831635287.html

россия

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александр фомин, россия, камбоджа, министерство обороны рф (минобороны рф)