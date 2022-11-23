https://ria.ru/20221123/rossiya-1833650366.html

Европарламент признал Россию "государством — спонсором терроризма"

Европарламент признал Россию "государством — спонсором терроризма" - РИА Новости, 23.11.2022

Европарламент признал Россию "государством — спонсором терроризма"

Европейский парламент принял резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, голосование транслировал сайт РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:18

2022-11-23T14:18

2022-11-23T15:32

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Европейский парламент принял резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, голосование транслировал сайт ЕП.Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались.Эта резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза, но отражает мнение большинства депутатов, которые за последние годы приняли целую серию антироссийских документов.Сейчас у ЕС нет какой-либо законодательной базы для внесения стран в списки государств — спонсоров терроризма. При этом с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные перечни физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и четыре организации, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*.В резолюции Европарламент характеризует "действия России на Украине как акты террора против украинского населения". Из-за этого ЕП признает Россию "государством — спонсором терроризма и государством, использующим террористические методы".Депутаты призвали ЕС и его государства-члены разработать правовую основу для составления списка государств — спонсоров терроризма, благодаря чему появится возможность вводить "существенные ограничительные меры" против этих стран, что также повлечет последствия для отношений ЕС с ними. При этом ЕП предложил внести Москву в такой перечень после его создания.Евродепутаты также призвали институты Евросоюза продолжить путь на усиление "международной изоляции России" и еще больше сократить дипломатические отношения с Москвой, сведя их "к абсолютно необходимому минимуму". Кроме того, в документе упомянуты и военные соединения."Европарламент призывает Совет ЕС включить "Группу Вагнера" и 141-й специальный моторизованный полк, также известный как "кадыровский", <…> в список ЕС для лиц, групп и организаций, причастных к террористическим актам", — отмечается в резолюции.Также депутаты призвали Брюссель в кратчайшие сроки согласовать и ввести в действие новый, девятый по счету, санкционный пакет против Москвы, включив в него запрет на импорт российских алмазов, а также эффективно препятствовать обходу ограничительных мер.Одобренную Европарламентом резолюцию разошлют для ознакомления правительствам стран ЕС, генсеку ООН, в Совет Европы, ОБСЕ, в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Международный комитет Красного Креста, Международный уголовный суд, а также отдельно правительству и парламенту России и Украины.Страны Евросоюза с февраля этого года ввели восемь пакетов санкций против Москвы из-за ситуации в бывшей советской республике.Как предупреждали на Смоленской площади, признание России страной — спонсором терроризма противоречит международному праву. В ответ на такую инициативу американских конгрессменов Москва в августе пригрозила разрывом дипломатических отношений с Вашингтоном. Дипломаты указали, что после этого США "рискуют окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями".В МИД подчеркнули, что Москва готова к любому развитию ситуации.В Белом доме в сентябре заявили, что администрация США приняла окончательное решение не придавать России статус страны — спонсора терроризма.В октябре парламент Эстонии признал Россию страной — спонсором терроризма, аналогичное решение в августе приняли латвийские депутаты. В Москве назвали этот шаг очередным проявлением русофобии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Террористические организации, запрещенные в России.

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https://ria.ru/20220831/belorussiya-1813341385.html

https://ria.ru/20221026/rezolyutsiya-1827014125.html

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Кирилл Волков

россия, европарламент, в мире, евросоюз