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Посол Мьянмы в России рассказал о направлениях сотрудничества с "Росатомом" - РИА Новости, 23.11.2022
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Посол Мьянмы в России рассказал о направлениях сотрудничества с "Росатомом"
Посол Мьянмы в России рассказал о направлениях сотрудничества с "Росатомом" - РИА Новости, 23.11.2022
Посол Мьянмы в России рассказал о направлениях сотрудничества с "Росатомом"
Мьянма и российская госкорпорация "Росатом" предварительно договорились о развитии не только атомной, но и ветро- и гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T07:24
2022-11-23T07:24
алексей лихачев
мьянма
россия
сочи
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Мьянма и российская госкорпорация "Росатом" предварительно договорились о развитии не только атомной, но и ветро- и гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол Мьянмы в РФ Лвин У."Правительство Мьянмы выразило интерес к строительству АЭС, а также реализации проектов в гидроэнергетике и ветряной энергетике. Наша делегация предложила развивать такие проекты, "Росатом" дал свое предварительное согласие. Представители компании посетят Мьянму, после чего мы подпишем соглашение в этой сфере", - сказал посол на полях форума "Атомэскпо" в Сочи, отвечая на вопрос об итогах встречи министра электрификации Хан Тауна и главы "Росатома" Алексея Лихачева."Росатом" имеет практический опыт работы в области ветровой и гидроэнергетики, который госкорпорация предлагает зарубежным заказчикам.
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алексей лихачев, мьянма, россия, сочи, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Алексей Лихачев, Мьянма, Россия, Сочи, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
07:24 23.11.2022
 
Посол Мьянмы в России рассказал о направлениях сотрудничества с "Росатомом"

Посол Лвин У: Мьянма и "Росатом" договорились о развитии разных видов энергетики

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Мьянма и российская госкорпорация "Росатом" предварительно договорились о развитии не только атомной, но и ветро- и гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол Мьянмы в РФ Лвин У.
"Правительство Мьянмы выразило интерес к строительству АЭС, а также реализации проектов в гидроэнергетике и ветряной энергетике. Наша делегация предложила развивать такие проекты, "Росатом" дал свое предварительное согласие. Представители компании посетят Мьянму, после чего мы подпишем соглашение в этой сфере", - сказал посол на полях форума "Атомэскпо" в Сочи, отвечая на вопрос об итогах встречи министра электрификации Хан Тауна и главы "Росатома" Алексея Лихачева.
Новый парламент Мьянмы в столице г. Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 11:41
Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС
"Росатом" имеет практический опыт работы в области ветровой и гидроэнергетики, который госкорпорация предлагает зарубежным заказчикам.
 
Алексей ЛихачевМьянмаРоссияСочиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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