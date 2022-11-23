https://ria.ru/20221123/rosatom-1833534769.html

Посол Мьянмы в России рассказал о направлениях сотрудничества с "Росатомом"

Посол Мьянмы в России рассказал о направлениях сотрудничества с "Росатомом" - РИА Новости, 23.11.2022

Посол Мьянмы в России рассказал о направлениях сотрудничества с "Росатомом"

Мьянма и российская госкорпорация "Росатом" предварительно договорились о развитии не только атомной, но и ветро- и гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T07:24

2022-11-23T07:24

2022-11-23T07:24

алексей лихачев

мьянма

россия

сочи

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Мьянма и российская госкорпорация "Росатом" предварительно договорились о развитии не только атомной, но и ветро- и гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол Мьянмы в РФ Лвин У."Правительство Мьянмы выразило интерес к строительству АЭС, а также реализации проектов в гидроэнергетике и ветряной энергетике. Наша делегация предложила развивать такие проекты, "Росатом" дал свое предварительное согласие. Представители компании посетят Мьянму, после чего мы подпишем соглашение в этой сфере", - сказал посол на полях форума "Атомэскпо" в Сочи, отвечая на вопрос об итогах встречи министра электрификации Хан Тауна и главы "Росатома" Алексея Лихачева."Росатом" имеет практический опыт работы в области ветровой и гидроэнергетики, который госкорпорация предлагает зарубежным заказчикам.

https://ria.ru/20221122/memorandum-1833297710.html

мьянма

россия

сочи

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алексей лихачев, мьянма, россия, сочи, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"