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Слуцкий прокомментировал резолюцию Европарламента по России - РИА Новости, 23.11.2022
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Слуцкий прокомментировал резолюцию Европарламента по России
Слуцкий прокомментировал резолюцию Европарламента по России - РИА Новости, 23.11.2022
Слуцкий прокомментировал резолюцию Европарламента по России
Резолюция Европарламента, где Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма" – дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Владимира... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:43
2022-11-23T16:43
в мире
лдпр
госдума рф
европарламент
леонид слуцкий (политик)
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Резолюция Европарламента, где Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма" – дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Владимира Зеленского, заявил глава международного комитета ГД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Европарламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", 494 депутата выступили за, 102 - против или воздержались."Резолюция Европарламента, где Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма" – дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Зеленского. Приняли ее в Страсбурге весьма скоропостижно, ровно после того, как по всем западным СМИ прокатилась волна публикаций о расстреле безоружных российских военнопленных", - сказал Слуцкий журналистам.Никакой юридической силы очередной "русофобский опус ЕП" не имеет, его основная задача – не допустить снижения градуса демонизации России, не дать правде о националистической сути власти в Киеве прорваться сквозь цензуру, также отметил он."По сути, это Европарламент - непосредственный политический "спонсор" террористической и укрофашисткой хунты в Украине. Россия же, наоборот, ведет борьбу с международным терроризмом в различных точках планеты", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833693712.html
https://ria.ru/20221024/demokratiya-1826112384.html
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в мире, лдпр, госдума рф, европарламент, леонид слуцкий (политик), россия, украина, владимир зеленский
В мире, ЛДПР, Госдума РФ, Европарламент, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Украина, Владимир Зеленский
16:43 23.11.2022
 
Слуцкий прокомментировал резолюцию Европарламента по России

Слуцкий назвал резолюцию ЕП по России дымовой завесой для реабилитации преступлений Киева

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Резолюция Европарламента, где Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма" – дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Владимира Зеленского, заявил глава международного комитета ГД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Европарламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", 494 депутата выступили за, 102 - против или воздержались.
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"Резолюция Европарламента, где Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма" – дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Зеленского. Приняли ее в Страсбурге весьма скоропостижно, ровно после того, как по всем западным СМИ прокатилась волна публикаций о расстреле безоружных российских военнопленных", - сказал Слуцкий журналистам.
Никакой юридической силы очередной "русофобский опус ЕП" не имеет, его основная задача – не допустить снижения градуса демонизации России, не дать правде о националистической сути власти в Киеве прорваться сквозь цензуру, также отметил он.
"По сути, это Европарламент - непосредственный политический "спонсор" террористической и укрофашисткой хунты в Украине. Россия же, наоборот, ведет борьбу с международным терроризмом в различных точках планеты", - добавил парламентарий.
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В миреЛДПРГосдума РФЕвропарламентЛеонид Слуцкий (политик)РоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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