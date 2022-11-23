https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833717593.html

Слуцкий прокомментировал резолюцию Европарламента по России

Слуцкий прокомментировал резолюцию Европарламента по России - РИА Новости, 23.11.2022

Слуцкий прокомментировал резолюцию Европарламента по России

Резолюция Европарламента, где Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма" – дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Владимира... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:43

2022-11-23T16:43

2022-11-23T16:43

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Резолюция Европарламента, где Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма" – дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Владимира Зеленского, заявил глава международного комитета ГД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Европарламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", 494 депутата выступили за, 102 - против или воздержались."Резолюция Европарламента, где Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма" – дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Зеленского. Приняли ее в Страсбурге весьма скоропостижно, ровно после того, как по всем западным СМИ прокатилась волна публикаций о расстреле безоружных российских военнопленных", - сказал Слуцкий журналистам.Никакой юридической силы очередной "русофобский опус ЕП" не имеет, его основная задача – не допустить снижения градуса демонизации России, не дать правде о националистической сути власти в Киеве прорваться сквозь цензуру, также отметил он."По сути, это Европарламент - непосредственный политический "спонсор" террористической и укрофашисткой хунты в Украине. Россия же, наоборот, ведет борьбу с международным терроризмом в различных точках планеты", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833693712.html

https://ria.ru/20221024/demokratiya-1826112384.html

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в мире, лдпр, госдума рф, европарламент, леонид слуцкий (политик), россия, украина, владимир зеленский