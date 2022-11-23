https://ria.ru/20221123/razvedka-1833529608.html

Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам

Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам - РИА Новости, 23.11.2022

Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам

Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T04:39

2022-11-23T04:39

2022-11-23T08:48

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 23 ноя - РИА Новости. Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам.Командир разведгруппы с позывным "Гума", продемонстрировал корреспонденту РИА Новости через прицел ночного видения передвижение вражеской техники, а также на примере одной машины рассказал, как на украинской стороне подвозят и встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне боевых действий."Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления - мы это все знаем. Если они думают, что мы у них в гостях, то они ошибаются - это они у нас в гостях, и мы знаем - вплоть до подвалов - куда они прячутся", - сказал разведчик.Он добавил, что на днях к противнику подъехало подкрепление.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск. По его словам, украинские войска продолжают перебрасывать на запорожское направление тяжелую технику, в том числе танки и РСЗО.

https://ria.ru/20221123/defitsit-1833528014.html

запорожская область

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Работа разведчиков в условиях ночной видимости в Запорожской области Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам. 2022-11-23T04:39 true PT2M44S

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владимир рогов, запорожская область