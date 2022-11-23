Рейтинг@Mail.ru
Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/razvedka-1833529608.html
Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам
Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам - РИА Новости, 23.11.2022
Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам
Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T04:39
2022-11-23T08:48
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833541771_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a213876202f510c6670c07a3a561472.jpg
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 23 ноя - РИА Новости. Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам.Командир разведгруппы с позывным "Гума", продемонстрировал корреспонденту РИА Новости через прицел ночного видения передвижение вражеской техники, а также на примере одной машины рассказал, как на украинской стороне подвозят и встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне боевых действий."Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления - мы это все знаем. Если они думают, что мы у них в гостях, то они ошибаются - это они у нас в гостях, и мы знаем - вплоть до подвалов - куда они прячутся", - сказал разведчик.Он добавил, что на днях к противнику подъехало подкрепление.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск. По его словам, украинские войска продолжают перебрасывать на запорожское направление тяжелую технику, в том числе танки и РСЗО.
https://ria.ru/20221123/defitsit-1833528014.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа разведчиков в условиях ночной видимости в Запорожской области
Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам.
2022-11-23T04:39
true
PT2M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833541771_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4f729b5094f5dfa9cdfc879204cf76a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область
04:39 23.11.2022 (обновлено: 08:48 23.11.2022)
 
Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам

Российские разведчики показали, как отслеживают позиции ВСУ в Запорожской области по ночам

Читать ria.ru в
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 23 ноя - РИА Новости. Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам.
Командир разведгруппы с позывным "Гума", продемонстрировал корреспонденту РИА Новости через прицел ночного видения передвижение вражеской техники, а также на примере одной машины рассказал, как на украинской стороне подвозят и встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне боевых действий.
"Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления - мы это все знаем. Если они думают, что мы у них в гостях, то они ошибаются - это они у нас в гостях, и мы знаем - вплоть до подвалов - куда они прячутся", - сказал разведчик.
Он добавил, что на днях к противнику подъехало подкрепление.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск. По его словам, украинские войска продолжают перебрасывать на запорожское направление тяжелую технику, в том числе танки и РСЗО.
Российские разведчики о дефиците электричества в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
03:39Специальная военная операция на Украине
Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала