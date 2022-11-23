https://ria.ru/20221123/razvedka-1833529608.html
Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам
Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам - РИА Новости, 23.11.2022
Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам
Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T04:39
2022-11-23T04:39
2022-11-23T08:48
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833541771_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a213876202f510c6670c07a3a561472.jpg
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 23 ноя - РИА Новости. Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам.Командир разведгруппы с позывным "Гума", продемонстрировал корреспонденту РИА Новости через прицел ночного видения передвижение вражеской техники, а также на примере одной машины рассказал, как на украинской стороне подвозят и встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне боевых действий."Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления - мы это все знаем. Если они думают, что мы у них в гостях, то они ошибаются - это они у нас в гостях, и мы знаем - вплоть до подвалов - куда они прячутся", - сказал разведчик.Он добавил, что на днях к противнику подъехало подкрепление.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск. По его словам, украинские войска продолжают перебрасывать на запорожское направление тяжелую технику, в том числе танки и РСЗО.
https://ria.ru/20221123/defitsit-1833528014.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833541771_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4f729b5094f5dfa9cdfc879204cf76a.jpg
Работа разведчиков в условиях ночной видимости в Запорожской области
Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам.
2022-11-23T04:39
true
PT2M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область
04:39 23.11.2022 (обновлено: 08:48 23.11.2022)
Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам
Российские разведчики показали, как отслеживают позиции ВСУ в Запорожской области по ночам
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 23 ноя - РИА Новости. Российские разведчики показали РИА Новости, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам.
Командир разведгруппы с позывным "Гума", продемонстрировал корреспонденту РИА Новости через прицел ночного видения передвижение вражеской техники, а также на примере одной машины рассказал, как на украинской стороне подвозят и встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне боевых действий.
"Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления - мы это все знаем. Если они думают, что мы у них в гостях, то они ошибаются - это они у нас в гостях, и мы знаем - вплоть до подвалов - куда они прячутся", - сказал разведчик.
Он добавил, что на днях к противнику подъехало подкрепление.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
заявил РИА Новости, что в Запорожской области
готовы отразить наступление украинских войск. По его словам, украинские войска продолжают перебрасывать на запорожское направление тяжелую технику, в том числе танки и РСЗО.