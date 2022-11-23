https://ria.ru/20221123/rasstrel-1833802146.html

Песков ответил на вопрос о поиске виновных в расстреле российских военных

Песков ответил на вопрос о поиске виновных в расстреле российских военных - РИА Новости, 23.11.2022

Песков ответил на вопрос о поиске виновных в расстреле российских военных

Никаких специальных поручений для поиска украинских боевиков, которые участвовали в расстреле российских военных, сдавшихся в плен, не нужно, российские... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T22:33

2022-11-23T22:33

2022-11-23T22:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

ереван

макеевка

валерий фадеев

одкб

оон

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Никаких специальных поручений для поиска украинских боевиков, которые участвовали в расстреле российских военных, сдавшихся в плен, не нужно, российские ответственные органы осознают необходимость поиска виновных, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.

https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833491520.html

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ереван

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, ереван, макеевка, валерий фадеев, одкб, оон, обсе, дмитрий песков