Песков ответил на вопрос о поиске виновных в расстреле российских военных
Песков: спецпоручений для поиска украинцев, расстрелявших российских военных, не нужно
Дмитрий Песков. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Никаких специальных поручений для поиска украинских боевиков, которые участвовали в расстреле российских военных, сдавшихся в плен, не нужно, российские ответственные органы осознают необходимость поиска виновных, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду.
"Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении, в предании их суду, в предании правосудию. Здесь не нужны какие-то специальные поручения", - сказал Песков.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.