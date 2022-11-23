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Песков ответил на вопрос о поиске виновных в расстреле российских военных - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/rasstrel-1833802146.html
Песков ответил на вопрос о поиске виновных в расстреле российских военных
Песков ответил на вопрос о поиске виновных в расстреле российских военных - РИА Новости, 23.11.2022
Песков ответил на вопрос о поиске виновных в расстреле российских военных
Никаких специальных поручений для поиска украинских боевиков, которые участвовали в расстреле российских военных, сдавшихся в плен, не нужно, российские... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:33
2022-11-23T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ереван
макеевка
валерий фадеев
одкб
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Никаких специальных поручений для поиска украинских боевиков, которые участвовали в расстреле российских военных, сдавшихся в плен, не нужно, российские ответственные органы осознают необходимость поиска виновных, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833491520.html
россия
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в мире, россия, ереван, макеевка, валерий фадеев, одкб, оон, обсе, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Ереван, Макеевка, Валерий Фадеев, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Дмитрий Песков
22:33 23.11.2022
 
Песков ответил на вопрос о поиске виновных в расстреле российских военных

Песков: спецпоручений для поиска украинцев, расстрелявших российских военных, не нужно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Никаких специальных поручений для поиска украинских боевиков, которые участвовали в расстреле российских военных, сдавшихся в плен, не нужно, российские ответственные органы осознают необходимость поиска виновных, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду.
"Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении, в предании их суду, в предании правосудию. Здесь не нужны какие-то специальные поручения", - сказал Песков.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 20:26Специальная военная операция на Украине
В ООН призвали тщательно расследовать убийства военнопленных украинцами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕреванМакеевкаВалерий ФадеевОДКБООНОБСЕДмитрий Песков
 
 
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