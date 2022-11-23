https://ria.ru/20221123/putin-1833798000.html
Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий
Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий - РИА Новости, 23.11.2022
Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий
Президент Росси Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном разблокирование транспортных артерий и урегулирования... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:56
2022-11-23T21:56
2022-11-23T22:11
владимир путин
никол пашинян
армения
россия
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент Росси Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном разблокирование транспортных артерий и урегулирования кризисной ситуации."Мы с Вами прямо когда встретились, еще в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий", - сказал он на встрече с Пашиняном.
https://ria.ru/20221123/armeniya-1833348746.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, никол пашинян, армения, россия, в мире
Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Россия, В мире
21:56 23.11.2022 (обновлено: 22:11 23.11.2022)
Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий
Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий и урегулирование кризиса