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Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий - РИА Новости, 23.11.2022
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Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий
Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий - РИА Новости, 23.11.2022
Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий
Президент Росси Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном разблокирование транспортных артерий и урегулирования... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:56
2022-11-23T22:11
владимир путин
никол пашинян
армения
россия
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент Росси Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном разблокирование транспортных артерий и урегулирования кризисной ситуации."Мы с Вами прямо когда встретились, еще в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий", - сказал он на встрече с Пашиняном.
https://ria.ru/20221123/armeniya-1833348746.html
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владимир путин, никол пашинян, армения, россия, в мире
Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Россия, В мире
21:56 23.11.2022 (обновлено: 22:11 23.11.2022)
 
Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий

Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий и урегулирование кризиса

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент Росси Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном разблокирование транспортных артерий и урегулирования кризисной ситуации.
"Мы с Вами прямо когда встретились, еще в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий", - сказал он на встрече с Пашиняном.
Встреча глав делегаций ОДКБ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Межгосударственные отношения России и Армении
 
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