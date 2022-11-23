https://ria.ru/20221123/putin-1833798000.html

Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий

Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий - РИА Новости, 23.11.2022

Путин обсудил с Пашиняном разблокирование транспортных артерий

Президент Росси Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном разблокирование транспортных артерий и урегулирования... РИА Новости, 23.11.2022

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владимир путин

никол пашинян

армения

россия

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент Росси Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном разблокирование транспортных артерий и урегулирования кризисной ситуации."Мы с Вами прямо когда встретились, еще в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий", - сказал он на встрече с Пашиняном.

https://ria.ru/20221123/armeniya-1833348746.html

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Наталья Макарова

владимир путин, никол пашинян, армения, россия, в мире