https://ria.ru/20221123/putin-1833661102.html

Путин прибыл в Ереван на саммит ОДКБ

Путин прибыл в Ереван на саммит ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022

Путин прибыл в Ереван на саммит ОДКБ

Владимир Путин прибыл в Ереван, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:47

2022-11-23T14:47

2022-11-23T15:42

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ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Ереван, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российского президента в аэропорту встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Они тепло поздоровались и поехали на саммит на одной машине — Aurus, который использует Путин.В заседании также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.Кроме того, у Путина и Пашиняна запланирована отдельная встреча.Заседания Совета коллективной безопасности пройдут в узком и в расширенном составе. Планируется, что участники подпишут целый ряд документов.Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении. В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности.В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.

https://ria.ru/20220625/bezopasnost-1798119532.html

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Кирилл Волков

владимир путин, армения, одкб, политика, россия