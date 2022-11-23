https://ria.ru/20221123/putin-1833661102.html
Путин прибыл в Ереван на саммит ОДКБ
Путин прибыл в Ереван на саммит ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022
Путин прибыл в Ереван на саммит ОДКБ
Владимир Путин прибыл в Ереван, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:47
2022-11-23T14:47
2022-11-23T15:42
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ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Ереван, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российского президента в аэропорту встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Они тепло поздоровались и поехали на саммит на одной машине — Aurus, который использует Путин.В заседании также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.Кроме того, у Путина и Пашиняна запланирована отдельная встреча.Заседания Совета коллективной безопасности пройдут в узком и в расширенном составе. Планируется, что участники подпишут целый ряд документов.Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении. В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности.В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.
https://ria.ru/20220625/bezopasnost-1798119532.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, армения, одкб, политика, россия
Владимир Путин, Армения, ОДКБ, Политика, Россия
14:47 23.11.2022 (обновлено: 15:42 23.11.2022)
Путин прибыл в Ереван на саммит ОДКБ
Президент России Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ
ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Ереван, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Российского президента в аэропорту встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян
. Они тепло поздоровались и поехали на саммит на одной машине — Aurus, который использует Путин.
В заседании также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.
Кроме того, у Путина и Пашиняна запланирована отдельная встреча.
Заседания Совета коллективной безопасности пройдут в узком и в расширенном составе. Планируется, что участники подпишут целый ряд документов.
Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении. В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности.
В ОДКБ входят Россия
, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.