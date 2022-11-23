Рейтинг@Mail.ru
Сербы провели массовые протесты в центральной части Косово и Метохии - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/protesty-1833755535.html
Сербы провели массовые протесты в центральной части Косово и Метохии
Сербы провели массовые протесты в центральной части Косово и Метохии - РИА Новости, 23.11.2022
Сербы провели массовые протесты в центральной части Косово и Метохии
Косовские сербы, которые живут в центральной и южной части края, провели в среду массовые протесты в анклавах Грачаница и Штрпце против спорных мер Приштины. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:05
2022-11-23T18:05
в мире
александр вучич
косово
приштина
сербия
альбин курти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833754743_116:0:1160:587_1920x0_80_0_0_c7078a08ad1038cb2fc76fd6de6ea65f.jpg
БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Косовские сербы, которые живут в центральной и южной части края, провели в среду массовые протесты в анклавах Грачаница и Штрпце против спорных мер Приштины.Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей в Брюсселе в понедельник не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период". По его данным, власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. В ночь на вторник на совещание с Вучичем в Белград приехали политические представители косовских сербов, он призвал их к сдержанности. Глава партии "Сербский список" Горан Ракич заявил потом, что косовские сербы планируют протесты в школах, медучреждениях и других структурах из-за спорных мер Приштины.Перед домом культуры в поселке Грачаница близ Приштины днем в среду собрались несколько тысяч сербов из центральной части края. Они несли сербские флаги и транспаранты "Сербы из Косово и Метохии"."Мы, сербы из центрального Косово, оказываем решительную поддержку нашим братьям и сестрам на севере. Никогда мы не были более объединенными перед всеми вызовами, если это насилие продолжится, хочу предупредить всех имеющие отношение силы, что мы – сербы на юге знаем, что должны делать", - цитирует выступление главы муниципалитета Грачаница Лиляна Шубарич.Мероприятие прошло без инцидентов. Около тысячи косовских сербов также собралось на мирную акцию в анклаве Штрпце на самом юге Косово и Метохии, чтобы "поддержать братьев на севере".С 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, косовская полиция выписала 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово".Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти по просьбе США перенес дату введения штрафов с 22 ноября на 48 часов.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221122/kosovo-1833370322.html
https://ria.ru/20221121/kosovo-1833142872.html
https://ria.ru/20221123/kosovo-1833654373.html
косово
приштина
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833754743_247:0:1030:587_1920x0_80_0_0_63c2168d7fa5881f3bd660a5f1aa76b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, косово, приштина, сербия, альбин курти
В мире, Александр Вучич, Косово, Приштина, Сербия, Альбин Курти
18:05 23.11.2022
 
Сербы провели массовые протесты в центральной части Косово и Метохии

Сербы провели массовые протесты в центральной части Косово и Метохии против мер Приштины

© Sputnik / Теодор АнастасијевићАкция протеста в Косовска-Митровице
Акция протеста в Косовска-Митровице - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Теодор Анастасијевић
Акция протеста в Косовска-Митровице
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Косовские сербы, которые живут в центральной и южной части края, провели в среду массовые протесты в анклавах Грачаница и Штрпце против спорных мер Приштины.
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей в Брюсселе в понедельник не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период". По его данным, власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. В ночь на вторник на совещание с Вучичем в Белград приехали политические представители косовских сербов, он призвал их к сдержанности. Глава партии "Сербский список" Горан Ракич заявил потом, что косовские сербы планируют протесты в школах, медучреждениях и других структурах из-за спорных мер Приштины.
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 14:42
Посол России обвинил Запад в создании "вакуума безопасности" в Косово
Перед домом культуры в поселке Грачаница близ Приштины днем в среду собрались несколько тысяч сербов из центральной части края. Они несли сербские флаги и транспаранты "Сербы из Косово и Метохии".
"Мы, сербы из центрального Косово, оказываем решительную поддержку нашим братьям и сестрам на севере. Никогда мы не были более объединенными перед всеми вызовами, если это насилие продолжится, хочу предупредить всех имеющие отношение силы, что мы – сербы на юге знаем, что должны делать", - цитирует выступление главы муниципалитета Грачаница Лиляна Шубарич.
Мероприятие прошло без инцидентов. Около тысячи косовских сербов также собралось на мирную акцию в анклаве Штрпце на самом юге Косово и Метохии, чтобы "поддержать братьев на севере".
С 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, косовская полиция выписала 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово".
Военнослужащие армии Сербии - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 16:49
Белград заявил о готовности защищать сербов в Косово и Метохии
Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти по просьбе США перенес дату введения штрафов с 22 ноября на 48 часов.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 14:27
Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово
 
В миреАлександр ВучичКосовоПриштинаСербияАльбин Курти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала