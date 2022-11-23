https://ria.ru/20221123/protesty-1833755535.html

Сербы провели массовые протесты в центральной части Косово и Метохии

Сербы провели массовые протесты в центральной части Косово и Метохии - РИА Новости, 23.11.2022

Сербы провели массовые протесты в центральной части Косово и Метохии

Косовские сербы, которые живут в центральной и южной части края, провели в среду массовые протесты в анклавах Грачаница и Штрпце против спорных мер Приштины. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:05

2022-11-23T18:05

2022-11-23T18:05

в мире

александр вучич

косово

приштина

сербия

альбин курти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833754743_116:0:1160:587_1920x0_80_0_0_c7078a08ad1038cb2fc76fd6de6ea65f.jpg

БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Косовские сербы, которые живут в центральной и южной части края, провели в среду массовые протесты в анклавах Грачаница и Штрпце против спорных мер Приштины.Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей в Брюсселе в понедельник не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период". По его данным, власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. В ночь на вторник на совещание с Вучичем в Белград приехали политические представители косовских сербов, он призвал их к сдержанности. Глава партии "Сербский список" Горан Ракич заявил потом, что косовские сербы планируют протесты в школах, медучреждениях и других структурах из-за спорных мер Приштины.Перед домом культуры в поселке Грачаница близ Приштины днем в среду собрались несколько тысяч сербов из центральной части края. Они несли сербские флаги и транспаранты "Сербы из Косово и Метохии"."Мы, сербы из центрального Косово, оказываем решительную поддержку нашим братьям и сестрам на севере. Никогда мы не были более объединенными перед всеми вызовами, если это насилие продолжится, хочу предупредить всех имеющие отношение силы, что мы – сербы на юге знаем, что должны делать", - цитирует выступление главы муниципалитета Грачаница Лиляна Шубарич.Мероприятие прошло без инцидентов. Около тысячи косовских сербов также собралось на мирную акцию в анклаве Штрпце на самом юге Косово и Метохии, чтобы "поддержать братьев на севере".С 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, косовская полиция выписала 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово".Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти по просьбе США перенес дату введения штрафов с 22 ноября на 48 часов.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221122/kosovo-1833370322.html

https://ria.ru/20221121/kosovo-1833142872.html

https://ria.ru/20221123/kosovo-1833654373.html

косово

приштина

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр вучич, косово, приштина, сербия, альбин курти