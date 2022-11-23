https://ria.ru/20221123/prodazhi-1833535318.html

ГТЛК прогнозирует падение продаж грузовиков в России в 2022 году

ГТЛК прогнозирует падение продаж грузовиков в России в 2022 году - РИА Новости, 23.11.2022

ГТЛК прогнозирует падение продаж грузовиков в России в 2022 году

Продажи грузовиков по итогам года просядут на четверть, автобусов – на 10%, следует из аналитики "Государственной транспортной лизинговой компании", имеющейся в РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T07:35

2022-11-23T07:35

2022-11-23T07:35

экономика

авто

сша

россия

гтлк

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Продажи грузовиков по итогам года просядут на четверть, автобусов – на 10%, следует из аналитики "Государственной транспортной лизинговой компании", имеющейся в распоряжении РИА Новости.Также ожидается незначительное увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом – на 1%. "C учетом темпов роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов автомобильным транспортом к 2025 году на 6,4% (относительно 2021 года)", - сообщает ГТЛК.В сегменте пассажирских перевозок прогнозируется сокращение пассажирооборота в 2022 году: автобусов - на 7%, городского электрического транспорта - на 3%. "К 2025 году пассажирооборот автобусов вырастет на +0,3% (к 2021 году), городского электрического транспорта на +2%", - прогнозируют в ГТЛК.Аналитики ГТЛК поясняют, что российский рынок автотранспорта испытывает давление мирового дефицита электронных компонентов для автопрома, остановки поставок комплектующих из ЕС и США для производства российской техники, прекращения импорта транспортных средств и удорожания техники. Сдерживает же влияние негативных факторов на отрасль легализация параллельного импорта.ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

https://ria.ru/20220208/perevozki-1771591242.html

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экономика, авто, сша, россия, гтлк, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии)