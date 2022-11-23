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ГТЛК прогнозирует падение продаж грузовиков в России в 2022 году - РИА Новости, 23.11.2022
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ГТЛК прогнозирует падение продаж грузовиков в России в 2022 году
ГТЛК прогнозирует падение продаж грузовиков в России в 2022 году - РИА Новости, 23.11.2022
ГТЛК прогнозирует падение продаж грузовиков в России в 2022 году
Продажи грузовиков по итогам года просядут на четверть, автобусов – на 10%, следует из аналитики "Государственной транспортной лизинговой компании", имеющейся в РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T07:35
2022-11-23T07:35
экономика
авто
сша
россия
гтлк
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Продажи грузовиков по итогам года просядут на четверть, автобусов – на 10%, следует из аналитики "Государственной транспортной лизинговой компании", имеющейся в распоряжении РИА Новости.Также ожидается незначительное увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом – на 1%. "C учетом темпов роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов автомобильным транспортом к 2025 году на 6,4% (относительно 2021 года)", - сообщает ГТЛК.В сегменте пассажирских перевозок прогнозируется сокращение пассажирооборота в 2022 году: автобусов - на 7%, городского электрического транспорта - на 3%. "К 2025 году пассажирооборот автобусов вырастет на +0,3% (к 2021 году), городского электрического транспорта на +2%", - прогнозируют в ГТЛК.Аналитики ГТЛК поясняют, что российский рынок автотранспорта испытывает давление мирового дефицита электронных компонентов для автопрома, остановки поставок комплектующих из ЕС и США для производства российской техники, прекращения импорта транспортных средств и удорожания техники. Сдерживает же влияние негативных факторов на отрасль легализация параллельного импорта.ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
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экономика, авто, сша, россия, гтлк, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Авто, США, Россия, ГТЛК, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России)
07:35 23.11.2022
 
ГТЛК прогнозирует падение продаж грузовиков в России в 2022 году

ГТЛК: продажи грузовиков по итогам года просядут четверть, автобусов – на десять процентов

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в медиабанкГрузовики в очереди
Грузовики в очереди - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
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Грузовики в очереди. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Продажи грузовиков по итогам года просядут на четверть, автобусов – на 10%, следует из аналитики "Государственной транспортной лизинговой компании", имеющейся в распоряжении РИА Новости.
"По итогам 2022 года ожидается падение продаж грузовых автомобилей на 25%. Сокращение продаж автобусов по итогам 2022 года будет менее резким (-10%), поскольку не так сильно зависит от поставок иностранных комплектующих", - говорится в документе.
Также ожидается незначительное увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом – на 1%. "C учетом темпов роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов автомобильным транспортом к 2025 году на 6,4% (относительно 2021 года)", - сообщает ГТЛК.
В сегменте пассажирских перевозок прогнозируется сокращение пассажирооборота в 2022 году: автобусов - на 7%, городского электрического транспорта - на 3%. "К 2025 году пассажирооборот автобусов вырастет на +0,3% (к 2021 году), городского электрического транспорта на +2%", - прогнозируют в ГТЛК.
Аналитики ГТЛК поясняют, что российский рынок автотранспорта испытывает давление мирового дефицита электронных компонентов для автопрома, остановки поставок комплектующих из ЕС и США для производства российской техники, прекращения импорта транспортных средств и удорожания техники. Сдерживает же влияние негативных факторов на отрасль легализация параллельного импорта.
ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 07:00
В ГТЛК спрогнозировали рост авиа и ж/д перевозок в России в 2022 году
 
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