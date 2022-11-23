https://ria.ru/20221123/problemy-1833658458.html

Китайские ученые перечислили 10 научно-технических проблем в космонавтике

Китайские ученые перечислили 10 научно-технических проблем в космонавтике - РИА Новости, 23.11.2022

Китайские ученые перечислили 10 научно-технических проблем в космонавтике

На Китайской конференции по космонавтике, которая открылась в понедельник в городе Хайкоу провинции Хайнань (Южный Китай), были перечислены десять... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:54

2022-11-23T14:54

2022-11-23T14:54

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МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". На Китайской конференции по космонавтике, которая открылась в понедельник в городе Хайкоу провинции Хайнань (Южный Китай), были перечислены десять научно-технических проблем в космонавтике в 2022 году.В список были включены следующие проблемы: астрофизические кинетические явления и "приобретение движущей силы"; методы поиска и распознавания пригодных для жизни экзопланет и признаков жизни на их поверхности; ключевые технологии космической транспортной системы многоразового использования; технологии быстрого мониторинга, предварительного оповещения об околоземных астероидах и защиты от них; разработка и применение искусственных материалов для жизнеобеспечения человека вне Земли; технологии беспроводной передачи сверхвысокой энергии на больших расстояниях; строительство лунных баз на основе освоения лунного грунта; технологии адаптивного управления летательными аппаратами; технологии автоматизированного взаимодействия спутниковых группировок; технологии высокоточного прогнозирования закономерностей изменения поля воздушных потоков на больших высотах над Землей.Список озвучил на конференции академик Академии наук Китая, директор департамента исследований и разработок Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий Ван Вэй.По его словам, новый раунд научно-технической революции в настоящее время ускоряет развитие космонавтики во всем мире. Строительство космической державы требует активного участия и мощной поддержки научно-технических инноваций.

https://ria.ru/20221110/raketa-1830548769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

земля, хайкоу, китай, космос