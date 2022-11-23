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Китайские ученые перечислили 10 научно-технических проблем в космонавтике - РИА Новости, 23.11.2022
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Китайские ученые перечислили 10 научно-технических проблем в космонавтике
Китайские ученые перечислили 10 научно-технических проблем в космонавтике - РИА Новости, 23.11.2022
Китайские ученые перечислили 10 научно-технических проблем в космонавтике
На Китайской конференции по космонавтике, которая открылась в понедельник в городе Хайкоу провинции Хайнань (Южный Китай), были перечислены десять... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:54
2022-11-23T14:54
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земля
хайкоу
китай
космос
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МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". На Китайской конференции по космонавтике, которая открылась в понедельник в городе Хайкоу провинции Хайнань (Южный Китай), были перечислены десять научно-технических проблем в космонавтике в 2022 году.В список были включены следующие проблемы: астрофизические кинетические явления и "приобретение движущей силы"; методы поиска и распознавания пригодных для жизни экзопланет и признаков жизни на их поверхности; ключевые технологии космической транспортной системы многоразового использования; технологии быстрого мониторинга, предварительного оповещения об околоземных астероидах и защиты от них; разработка и применение искусственных материалов для жизнеобеспечения человека вне Земли; технологии беспроводной передачи сверхвысокой энергии на больших расстояниях; строительство лунных баз на основе освоения лунного грунта; технологии адаптивного управления летательными аппаратами; технологии автоматизированного взаимодействия спутниковых группировок; технологии высокоточного прогнозирования закономерностей изменения поля воздушных потоков на больших высотах над Землей.Список озвучил на конференции академик Академии наук Китая, директор департамента исследований и разработок Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий Ван Вэй.По его словам, новый раунд научно-технической революции в настоящее время ускоряет развитие космонавтики во всем мире. Строительство космической державы требует активного участия и мощной поддержки научно-технических инноваций.
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земля, хайкоу, китай, космос
Россия-Китай: Главное, Земля, Хайкоу, Китай, Космос
14:54 23.11.2022
 

Китайские ученые перечислили 10 научно-технических проблем в космонавтике

© AFP 2022 / Greg BakerЖурналист смотрит на фотографию астронавта Не Хайшэна во время пресс-конференции, Китай
Журналист смотрит на фотографию астронавта Не Хайшэна во время пресс-конференции, Китай - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Greg Baker
Журналист смотрит на фотографию астронавта Не Хайшэна во время пресс-конференции, Китай
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". На Китайской конференции по космонавтике, которая открылась в понедельник в городе Хайкоу провинции Хайнань (Южный Китай), были перечислены десять научно-технических проблем в космонавтике в 2022 году.
В список были включены следующие проблемы: астрофизические кинетические явления и "приобретение движущей силы"; методы поиска и распознавания пригодных для жизни экзопланет и признаков жизни на их поверхности; ключевые технологии космической транспортной системы многоразового использования; технологии быстрого мониторинга, предварительного оповещения об околоземных астероидах и защиты от них; разработка и применение искусственных материалов для жизнеобеспечения человека вне Земли; технологии беспроводной передачи сверхвысокой энергии на больших расстояниях; строительство лунных баз на основе освоения лунного грунта; технологии адаптивного управления летательными аппаратами; технологии автоматизированного взаимодействия спутниковых группировок; технологии высокоточного прогнозирования закономерностей изменения поля воздушных потоков на больших высотах над Землей.
Список озвучил на конференции академик Академии наук Китая, директор департамента исследований и разработок Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий Ван Вэй.
По его словам, новый раунд научно-технической революции в настоящее время ускоряет развитие космонавтики во всем мире. Строительство космической державы требует активного участия и мощной поддержки научно-технических инноваций.
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