Китайские ученые перечислили 10 научно-технических проблем в космонавтике
© AFP 2022 / Greg BakerЖурналист смотрит на фотографию астронавта Не Хайшэна во время пресс-конференции, Китай
Журналист смотрит на фотографию астронавта Не Хайшэна во время пресс-конференции, Китай
МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". На Китайской конференции по космонавтике, которая открылась в понедельник в городе Хайкоу провинции Хайнань (Южный Китай), были перечислены десять научно-технических проблем в космонавтике в 2022 году.
В список были включены следующие проблемы: астрофизические кинетические явления и "приобретение движущей силы"; методы поиска и распознавания пригодных для жизни экзопланет и признаков жизни на их поверхности; ключевые технологии космической транспортной системы многоразового использования; технологии быстрого мониторинга, предварительного оповещения об околоземных астероидах и защиты от них; разработка и применение искусственных материалов для жизнеобеспечения человека вне Земли; технологии беспроводной передачи сверхвысокой энергии на больших расстояниях; строительство лунных баз на основе освоения лунного грунта; технологии адаптивного управления летательными аппаратами; технологии автоматизированного взаимодействия спутниковых группировок; технологии высокоточного прогнозирования закономерностей изменения поля воздушных потоков на больших высотах над Землей.
Список озвучил на конференции академик Академии наук Китая, директор департамента исследований и разработок Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий Ван Вэй.
По его словам, новый раунд научно-технической революции в настоящее время ускоряет развитие космонавтики во всем мире. Строительство космической державы требует активного участия и мощной поддержки научно-технических инноваций.