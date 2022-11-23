https://ria.ru/20221123/pridnestrove-1833706287.html

Во всем Приднестровье пропало электричество

Во всем Приднестровье пропало электричество - РИА Новости, 23.11.2022

Во всем Приднестровье пропало электричество

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике огромная системная авария, электричества нет нигде, сообщает в среду местный телеканал ТСВ со ссылкой на... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:25

2022-11-23T16:25

2022-11-23T16:25

в мире

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике огромная системная авария, электричества нет нигде, сообщает в среду местный телеканал ТСВ со ссылкой на энергокомпанию "Днестрэнерго".Ранее СМИ сообщали о начавшихся в среду в ПМР перебоях с электричеством. У Приднестровья, Молдавии и Украины общая энергосистема."Днестрэнерго: в республике огромная системная авария. Света нет нигде. Всё погасло. Такие же проблемы в Молдове и во всей Украине", - говорится в сообщении ТВ в Telegram-канале.В Приднестровье также наблюдаются перебои с интернетом, воды нет в некоторых регионах республики.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833672933.html

приднестровская молдавская республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, приднестровская молдавская республика