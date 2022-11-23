https://ria.ru/20221123/pridnestrove-1833706287.html
Во всем Приднестровье пропало электричество
Во всем Приднестровье пропало электричество - РИА Новости, 23.11.2022
Во всем Приднестровье пропало электричество
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике огромная системная авария, электричества нет нигде, сообщает в среду местный телеканал ТСВ со ссылкой на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:25
2022-11-23T16:25
2022-11-23T16:25
в мире
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике огромная системная авария, электричества нет нигде, сообщает в среду местный телеканал ТСВ со ссылкой на энергокомпанию "Днестрэнерго".Ранее СМИ сообщали о начавшихся в среду в ПМР перебоях с электричеством. У Приднестровья, Молдавии и Украины общая энергосистема."Днестрэнерго: в республике огромная системная авария. Света нет нигде. Всё погасло. Такие же проблемы в Молдове и во всей Украине", - говорится в сообщении ТВ в Telegram-канале.В Приднестровье также наблюдаются перебои с интернетом, воды нет в некоторых регионах республики.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833672933.html
приднестровская молдавская республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика
В мире, Приднестровская Молдавская Республика
Во всем Приднестровье пропало электричество
ТСВ: в Приднестровье огромная системная авария, электричества нет нигде