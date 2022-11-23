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Во всем Приднестровье пропало электричество - РИА Новости, 23.11.2022
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Во всем Приднестровье пропало электричество
Во всем Приднестровье пропало электричество - РИА Новости, 23.11.2022
Во всем Приднестровье пропало электричество
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике огромная системная авария, электричества нет нигде, сообщает в среду местный телеканал ТСВ со ссылкой на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:25
2022-11-23T16:25
в мире
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике огромная системная авария, электричества нет нигде, сообщает в среду местный телеканал ТСВ со ссылкой на энергокомпанию "Днестрэнерго".Ранее СМИ сообщали о начавшихся в среду в ПМР перебоях с электричеством. У Приднестровья, Молдавии и Украины общая энергосистема."Днестрэнерго: в республике огромная системная авария. Света нет нигде. Всё погасло. Такие же проблемы в Молдове и во всей Украине", - говорится в сообщении ТВ в Telegram-канале.В Приднестровье также наблюдаются перебои с интернетом, воды нет в некоторых регионах республики.
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в мире, приднестровская молдавская республика
В мире, Приднестровская Молдавская Республика
16:25 23.11.2022
 
Во всем Приднестровье пропало электричество

ТСВ: в Приднестровье огромная системная авария, электричества нет нигде

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике огромная системная авария, электричества нет нигде, сообщает в среду местный телеканал ТСВ со ссылкой на энергокомпанию "Днестрэнерго".
Ранее СМИ сообщали о начавшихся в среду в ПМР перебоях с электричеством. У Приднестровья, Молдавии и Украины общая энергосистема.
"Днестрэнерго: в республике огромная системная авария. Света нет нигде. Всё погасло. Такие же проблемы в Молдове и во всей Украине", - говорится в сообщении ТВ в Telegram-канале.
В Приднестровье также наблюдаются перебои с интернетом, воды нет в некоторых регионах республики.
Линия электропередач на Украине - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 15:16Специальная военная операция на Украине
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В миреПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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