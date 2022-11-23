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Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство - РИА Новости, 23.11.2022
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Культура
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Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство
Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство - РИА Новости, 23.11.2022
Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство
Минкультуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 23.11.2022
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минкультуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Федор Волков (1729-1763) — русский актер и театральный деятель, считается основателем русского театра как явления."Приказываю: учредить Премию Минкультуры РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ — три ежегодные премии в размере один миллион рублей каждая", — говорится в приказе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой.Согласно документу, премия может быть присуждена театрам и театрально-зрелищным организациям, находящимся в ведении регионов и муниципальных образований, а также их творческим работникам.Конкурс будет проходить в три этапа. Премия может быть присуждена только один раз. Соискатели должны иметь непрерывный стаж работы в отрасли не менее пяти лет, уточняется в приказе.
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новости культуры, ольга любимова, россия, театр
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Россия, Театр
11:10 23.11.2022 (обновлено: 11:24 23.11.2022)
 
Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство

Минкультуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минкультуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Федор Волков (1729-1763) — русский актер и театральный деятель, считается основателем русского театра как явления.
"Приказываю: учредить Премию Минкультуры РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ — три ежегодные премии в размере один миллион рублей каждая", — говорится в приказе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой.
Согласно документу, премия может быть присуждена театрам и театрально-зрелищным организациям, находящимся в ведении регионов и муниципальных образований, а также их творческим работникам.
Конкурс будет проходить в три этапа. Премия может быть присуждена только один раз. Соискатели должны иметь непрерывный стаж работы в отрасли не менее пяти лет, уточняется в приказе.
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