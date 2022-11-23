https://ria.ru/20221123/premiya-1833587843.html
Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство
Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство - РИА Новости, 23.11.2022
Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство
Минкультуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:10
2022-11-23T11:10
2022-11-23T11:24
культура
новости культуры
ольга любимова
россия
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818711404_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_4805bbafc89c66d904d575d724df2cf8.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минкультуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Федор Волков (1729-1763) — русский актер и театральный деятель, считается основателем русского театра как явления."Приказываю: учредить Премию Минкультуры РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ — три ежегодные премии в размере один миллион рублей каждая", — говорится в приказе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой.Согласно документу, премия может быть присуждена театрам и театрально-зрелищным организациям, находящимся в ведении регионов и муниципальных образований, а также их творческим работникам.Конкурс будет проходить в три этапа. Премия может быть присуждена только один раз. Соискатели должны иметь непрерывный стаж работы в отрасли не менее пяти лет, уточняется в приказе.
https://ria.ru/20221116/labirint-1831720429.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818711404_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9739cb48e3e5885a8289241610442a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, россия, театр
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Россия, Театр
11:10 23.11.2022 (обновлено: 11:24 23.11.2022)
Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство
Минкультуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минкультуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Федор Волков (1729-1763) — русский актер и театральный деятель, считается основателем русского театра как явления.
"Приказываю: учредить Премию Минкультуры РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ — три ежегодные премии в размере один миллион рублей каждая", — говорится в приказе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой.
Согласно документу, премия может быть присуждена театрам и театрально-зрелищным организациям, находящимся в ведении регионов и муниципальных образований, а также их творческим работникам.
Конкурс будет проходить в три этапа. Премия может быть присуждена только один раз. Соискатели должны иметь непрерывный стаж работы в отрасли не менее пяти лет, уточняется в приказе.