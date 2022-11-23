https://ria.ru/20221123/premiya-1833587843.html

Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство

Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство - РИА Новости, 23.11.2022

Минкультуры учредило премию за вклад в театральное искусство

Минкультуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:10

2022-11-23T11:10

2022-11-23T11:24

культура

новости культуры

ольга любимова

россия

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818711404_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_4805bbafc89c66d904d575d724df2cf8.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минкультуры России учредило премию имени Федора Волкова за вклад в театральное искусство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Федор Волков (1729-1763) — русский актер и театральный деятель, считается основателем русского театра как явления."Приказываю: учредить Премию Минкультуры РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ — три ежегодные премии в размере один миллион рублей каждая", — говорится в приказе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой.Согласно документу, премия может быть присуждена театрам и театрально-зрелищным организациям, находящимся в ведении регионов и муниципальных образований, а также их творческим работникам.Конкурс будет проходить в три этапа. Премия может быть присуждена только один раз. Соискатели должны иметь непрерывный стаж работы в отрасли не менее пяти лет, уточняется в приказе.

https://ria.ru/20221116/labirint-1831720429.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, ольга любимова, россия, театр