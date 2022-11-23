https://ria.ru/20221123/pozhar-1833670432.html
В подмосковном хостеле потушили пожар
В подмосковном хостеле потушили пожар - РИА Новости, 23.11.2022
В подмосковном хостеле потушили пожар
Крупный пожар в трехэтажном хостеле в Солнечногорском городском округе Московской области полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:07
2022-11-23T15:07
2022-11-23T15:16
происшествия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833593575_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ebd33bb9b30c0e00e8c2209ccfdcb885.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в трехэтажном хостеле в Солнечногорском городском округе Московской области полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 14.55 объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.Хостел в деревне Дубровки, где случился пожар, - часть крупной сети таких мини-отелей в Москве, Московской области и Петербурге, следует из информации на сайте компании HotelHot.
https://ria.ru/20220817/pozhar-1810321389.html
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833593575_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_94a6cc1048202ea5121421e45ce6bb5d.jpg
Тушение пожара в подмосковном хостеле
Около 200 человек эвакуированы из горящего хостела в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Загоревшийся хостел "ХотелХот Шереметьево" - часть крупной сети из примерно 60 мини-отелей в Москве, Московской области и Петербурге.
2022-11-23T15:07
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
15:07 23.11.2022 (обновлено: 15:16 23.11.2022)
В подмосковном хостеле потушили пожар
В ГУ МЧС сообщили, что в хостеле в Московской области полностью потушили пожар