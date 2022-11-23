https://ria.ru/20221123/pozhar-1833670432.html

В подмосковном хостеле потушили пожар

В подмосковном хостеле потушили пожар - РИА Новости, 23.11.2022

В подмосковном хостеле потушили пожар

Крупный пожар в трехэтажном хостеле в Солнечногорском городском округе Московской области полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:07

2022-11-23T15:07

2022-11-23T15:16

происшествия

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833593575_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ebd33bb9b30c0e00e8c2209ccfdcb885.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в трехэтажном хостеле в Солнечногорском городском округе Московской области полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 14.55 объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.Хостел в деревне Дубровки, где случился пожар, - часть крупной сети таких мини-отелей в Москве, Московской области и Петербурге, следует из информации на сайте компании HotelHot.

https://ria.ru/20220817/pozhar-1810321389.html

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в подмосковном хостеле Около 200 человек эвакуированы из горящего хостела в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Загоревшийся хостел "ХотелХот Шереметьево" - часть крупной сети из примерно 60 мини-отелей в Москве, Московской области и Петербурге. 2022-11-23T15:07 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва