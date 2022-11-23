https://ria.ru/20221123/pozhar-1833565442.html
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел - РИА Новости, 23.11.2022
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел
В хостеле в Солнечногорском районе Подмосковья начался пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:17
2022-11-23T10:17
2022-11-23T11:58
происшествия
солнечногорск
солнечногорский район
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В хостеле в Солнечногорском районе Подмосковья начался пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Аэропортовской в деревне Дубровки горит кровля хостела", — уточнил собеседник агентства.По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, постояльцы и сотрудники — около 200 человек — самостоятельно эвакуировались из здания до приезда пожарных.Хостел находится в трехэтажном здании размером 20 на 50 метров.На месте работают более 60 спасателей и 18 единиц техники.Как указано на сайте компании HotelHot, загоревшийся "ХотелХот Шереметьево" — часть крупной сети мини-отелей. Около 60 хостелов этой компании расположены в различных районах Москвы и Подмосковья, а также в Петербурге.
https://ria.ru/20220817/pozhar-1810321389.html
солнечногорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, солнечногорск, солнечногорский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Солнечногорск, Солнечногорский район, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:17 23.11.2022 (обновлено: 11:58 23.11.2022)
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел, информации о пострадавших не поступало