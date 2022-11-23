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В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел - РИА Новости, 23.11.2022
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В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел - РИА Новости, 23.11.2022
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел
В хостеле в Солнечногорском районе Подмосковья начался пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:17
2022-11-23T11:58
происшествия
солнечногорск
солнечногорский район
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В хостеле в Солнечногорском районе Подмосковья начался пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Аэропортовской в деревне Дубровки горит кровля хостела", — уточнил собеседник агентства.По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, постояльцы и сотрудники — около 200 человек — самостоятельно эвакуировались из здания до приезда пожарных.Хостел находится в трехэтажном здании размером 20 на 50 метров.На месте работают более 60 спасателей и 18 единиц техники.Как указано на сайте компании HotelHot, загоревшийся "ХотелХот Шереметьево" — часть крупной сети мини-отелей. Около 60 хостелов этой компании расположены в различных районах Москвы и Подмосковья, а также в Петербурге.
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солнечногорск
солнечногорский район
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происшествия, солнечногорск, солнечногорский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Солнечногорск, Солнечногорский район, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:17 23.11.2022 (обновлено: 11:58 23.11.2022)
 
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел

В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел, информации о пострадавших не поступало

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар в Солнечногорске
Пожар в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в Солнечногорске
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В хостеле в Солнечногорском районе Подмосковья начался пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Аэропортовской в деревне Дубровки горит кровля хостела", — уточнил собеседник агентства.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, постояльцы и сотрудники — около 200 человек — самостоятельно эвакуировались из здания до приезда пожарных.
Хостел находится в трехэтажном здании размером 20 на 50 метров.
На месте работают более 60 спасателей и 18 единиц техники.
Как указано на сайте компании HotelHot, загоревшийся "ХотелХот Шереметьево" — часть крупной сети мини-отелей. Около 60 хостелов этой компании расположены в различных районах Москвы и Подмосковья, а также в Петербурге.
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ПроисшествияСолнечногорскСолнечногорский районМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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