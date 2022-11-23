https://ria.ru/20221123/pozhar-1833565442.html

В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел

В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел - РИА Новости, 23.11.2022

В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел

В хостеле в Солнечногорском районе Подмосковья начался пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:17

2022-11-23T10:17

2022-11-23T11:58

происшествия

солнечногорск

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В хостеле в Солнечногорском районе Подмосковья начался пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Аэропортовской в деревне Дубровки горит кровля хостела", — уточнил собеседник агентства.По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, постояльцы и сотрудники — около 200 человек — самостоятельно эвакуировались из здания до приезда пожарных.Хостел находится в трехэтажном здании размером 20 на 50 метров.На месте работают более 60 спасателей и 18 единиц техники.Как указано на сайте компании HotelHot, загоревшийся "ХотелХот Шереметьево" — часть крупной сети мини-отелей. Около 60 хостелов этой компании расположены в различных районах Москвы и Подмосковья, а также в Петербурге.

https://ria.ru/20220817/pozhar-1810321389.html

солнечногорск

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, солнечногорск, солнечногорский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)