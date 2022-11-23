https://ria.ru/20221123/postavki-1833524666.html

Американский минфин сохранил запрет на поставки российской нефти в США

Американский минфин сохранил запрет на поставки российской нефти в США - РИА Новости, 23.11.2022

Американский минфин сохранил запрет на поставки российской нефти в США

Предлагаемое странами G7 введение предельной цены на закупку российской нефти не отменяет уже введенного запрета на ее ввоз в США, заявил во вторник... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T01:54

2022-11-23T01:54

2022-11-23T01:54

экономика

цены на нефть

владимир путин

сша

россия

великобритания

g7

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Предлагаемое странами G7 введение предельной цены на закупку российской нефти не отменяет уже введенного запрета на ее ввоз в США, заявил во вторник американский минфин.США в марте текущего года запретили весь импорт нефти и газа из России."Постановление (о введении ценового потолка - ред.) не санкционирует импорт российской нефти в США, который находится под запретом", - следует из разъяснения, опубликованного на сайте американского ведомства.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее писало, что страны G7 рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221123/minfin-1833524081.html

https://ria.ru/20221123/tranzaktsii-1833523640.html

сша

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экономика, цены на нефть, владимир путин, сша, россия, великобритания, g7