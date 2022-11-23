https://ria.ru/20221123/port-1833565736.html

"Уралхим" строит порт в Тамани для отгрузки аммиака

"Уралхим" строит порт в Тамани для отгрузки аммиака - РИА Новости, 23.11.2022

"Уралхим" строит порт в Тамани для отгрузки аммиака

"Уралхим" строит порт в Тамани за 50 миллиардов рублей для отгрузки аммиака, к концу 2023 года надеется его запустить, заявил на встрече c президентом РФ... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:19

2022-11-23T10:19

2022-11-23T10:37

тамань (станица)

экономика

уралхим

дмитрий мазепин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Уралхим" строит порт в Тамани за 50 миллиардов рублей для отгрузки аммиака, к концу 2023 года надеется его запустить, заявил на встрече c президентом РФ Владимир Путиным основатель компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин."Но хотелось бы Вам доложить, что мы, начиная с 2021 года, активно строим альтернативный маршрут и порт в Тамани. Объем инвестиций будет 50 миллиардов (рублей - ред.). Сейчас там работает уже 500 строителей. Мы надеемся, что к концу 2023 года запустим порт в Тамани и будем обеспечены", - сказал Мазепин."На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что, начиная с существования Российской Федерации, Российская Федерация как крупный производитель аммиака осталась… Не было построено ни одного порта по перевалке аммиака, мы, получилось, зажаты или зависимы от других страны, где такие порты есть", - добавил он.

https://ria.ru/20221123/ammiak-1833566346.html

тамань (станица)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тамань (станица), экономика, уралхим, дмитрий мазепин