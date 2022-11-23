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Власти Кировской области готовы расширять помощь семьям мобилизованных - РИА Новости, 24.11.2022
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Кировская область
https://ria.ru/20221123/pomosch-1833853555.html
Власти Кировской области готовы расширять помощь семьям мобилизованных
Власти Кировской области готовы расширять помощь семьям мобилизованных - РИА Новости, 24.11.2022
Власти Кировской области готовы расширять помощь семьям мобилизованных
Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил о готовности расширять помощь семьям призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-23T21:10
2022-11-24T10:33
кировская область
александр соколов
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил о готовности расширять помощь семьям призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Кировской области в среду встретился с женами мобилизованных жителей региона."На встрече женщины поблагодарили губернатора за то, что в Кировской области выстроено прямое общение между правительством и мобилизованными, а также их семьями. Жены мобилизованных поделились ситуациями и вопросами, с которыми мобилизованные или их семьи столкнулись после призыва. Так, один из вопросов касается возможности принятия льгот для родителей мобилизованных, а также оказания помощи пожилым родителям военнослужащих", - говорится в сообщении.Глава региона рассказал, что уже давал поручение всем главам муниципальных образований обойти семьи мобилизованных, в том числе родителей, узнать, какая помощь необходима. "У нас очень много волонтеров, которые готовы помогать по дому, по хозяйству, с доставкой до места. Также за семьями могут быть закреплены помощники, которые каждый день будут посещать семью и помогать. Если вы знаете конкретные семьи, которые сейчас нуждаются в помощи, дайте нам контакты, мы прямо сейчас готовы им помочь. Вопрос с льготами мы проработаем", - приводятся в сообщении слова Соколова.Сейчас дети и семьи военнослужащих в Кировской области имеют право посещать любые спектакли и культурные события, а также физкультурно-спортивные организации, подведомственные региональному министерству спорта и туризма, бесплатно. Для этого в отделении МФЦ необходимо оформить удостоверение на получение мер дополнительной социальной поддержки. Это удостоверение действует 2 месяца. Жены мобилизованных попросили увеличить срок действия удостоверения. Глава региона предложение поддержал и поручил правительству продлить срок действия документа.Также родные мобилизованных имеют право на внеочередное обслуживание в медицинских учреждениях. Женщины обратились к главе региона с просьбой создать в "Электронной регистратуре" кнопку для записи на первоочередной прием. Глава региона поручил создать такой сервис."Еще один вопрос касался льготного проезда. Сейчас он установлен для детей мобилизованных, женщины предложили распространить льготу и на жен мобилизованных, которые сопровождают детей до школ, кружков и секций. Этот вопрос также по поручению губернатора будет проработан правительством области", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221021/kirov-1825643240.html
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александр соколов, общество
Кировская область, Александр Соколов, Общество
21:10 23.11.2022 (обновлено: 10:33 24.11.2022)
 

Власти Кировской области готовы расширять помощь семьям мобилизованных

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов
Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил о готовности расширять помощь семьям призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кировской области в среду встретился с женами мобилизованных жителей региона.
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"На встрече женщины поблагодарили губернатора за то, что в Кировской области выстроено прямое общение между правительством и мобилизованными, а также их семьями. Жены мобилизованных поделились ситуациями и вопросами, с которыми мобилизованные или их семьи столкнулись после призыва. Так, один из вопросов касается возможности принятия льгот для родителей мобилизованных, а также оказания помощи пожилым родителям военнослужащих", - говорится в сообщении.
Глава региона рассказал, что уже давал поручение всем главам муниципальных образований обойти семьи мобилизованных, в том числе родителей, узнать, какая помощь необходима. "У нас очень много волонтеров, которые готовы помогать по дому, по хозяйству, с доставкой до места. Также за семьями могут быть закреплены помощники, которые каждый день будут посещать семью и помогать. Если вы знаете конкретные семьи, которые сейчас нуждаются в помощи, дайте нам контакты, мы прямо сейчас готовы им помочь. Вопрос с льготами мы проработаем", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Сейчас дети и семьи военнослужащих в Кировской области имеют право посещать любые спектакли и культурные события, а также физкультурно-спортивные организации, подведомственные региональному министерству спорта и туризма, бесплатно. Для этого в отделении МФЦ необходимо оформить удостоверение на получение мер дополнительной социальной поддержки. Это удостоверение действует 2 месяца. Жены мобилизованных попросили увеличить срок действия удостоверения. Глава региона предложение поддержал и поручил правительству продлить срок действия документа.
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Также родные мобилизованных имеют право на внеочередное обслуживание в медицинских учреждениях. Женщины обратились к главе региона с просьбой создать в "Электронной регистратуре" кнопку для записи на первоочередной прием. Глава региона поручил создать такой сервис.
"Еще один вопрос касался льготного проезда. Сейчас он установлен для детей мобилизованных, женщины предложили распространить льготу и на жен мобилизованных, которые сопровождают детей до школ, кружков и секций. Этот вопрос также по поручению губернатора будет проработан правительством области", - подчеркивается в сообщении.
 
Кировская областьАлександр СоколовОбщество
 
 
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