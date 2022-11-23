https://ria.ru/20221123/pomosch-1833769968.html

Госдеп раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине

Госдеп раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.11.2022

Госдеп раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине

Новый пакет американской военной помощи Украине на 400 миллионов долларов будет включать оборудование для противовоздушной обороны, дополнительные вооружения и... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:09

2022-11-23T19:09

2022-11-23T19:09

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

джо байден

украина

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине на 400 миллионов долларов будет включать оборудование для противовоздушной обороны, дополнительные вооружения и боеприпасы, заявил в среду госдепартамент США."Выделение 400 миллионов долларов включает дополнительные вооружения, боеприпасы и оборудование для противовоздушной обороны из запасов министерства обороны США", - указали в ведомстве.Там добавили, что в результате суммарный объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 19,7 миллиарда долларов с начала работы действующей администрации.В среду президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину В Лейпциге и Цвиккау сотни протестующих собрались на центральных улицах. Жители маршировали с плакатами и транспарантами против роста цен, инфляции и поставок оружия в Киев. Протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии. "Нам не нужно очередное противостояния между Востоком и Западом" – говорит одна из организаторов акции. 2022-11-23T19:09 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энтони блинкен, джо байден, украина, россия, сша, нато, государственный департамент сша, министерство обороны сша