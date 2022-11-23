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Госдеп раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/pomosch-1833769968.html
Госдеп раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине
Госдеп раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Госдеп раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине
Новый пакет американской военной помощи Украине на 400 миллионов долларов будет включать оборудование для противовоздушной обороны, дополнительные вооружения и... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:09
2022-11-23T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
джо байден
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине на 400 миллионов долларов будет включать оборудование для противовоздушной обороны, дополнительные вооружения и боеприпасы, заявил в среду госдепартамент США."Выделение 400 миллионов долларов включает дополнительные вооружения, боеприпасы и оборудование для противовоздушной обороны из запасов министерства обороны США", - указали в ведомстве.Там добавили, что в результате суммарный объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 19,7 миллиарда долларов с начала работы действующей администрации.В среду президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221122/es-1833401240.html
украина
россия
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"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину
В Лейпциге и Цвиккау сотни протестующих собрались на центральных улицах. Жители маршировали с плакатами и транспарантами против роста цен, инфляции и поставок оружия в Киев. Протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии. "Нам не нужно очередное противостояния между Востоком и Западом" – говорит одна из организаторов акции.
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в мире, энтони блинкен, джо байден, украина, россия, сша, нато, государственный департамент сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, Джо Байден, Украина, Россия, США, НАТО, Государственный департамент США, Министерство обороны США
19:09 23.11.2022
 
Госдеп раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине

Госдеп: в новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов войдут средства ПВО и боеприпасы

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине на 400 миллионов долларов будет включать оборудование для противовоздушной обороны, дополнительные вооружения и боеприпасы, заявил в среду госдепартамент США.
"Выделение 400 миллионов долларов включает дополнительные вооружения, боеприпасы и оборудование для противовоздушной обороны из запасов министерства обороны США", - указали в ведомстве.
Там добавили, что в результате суммарный объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 19,7 миллиарда долларов с начала работы действующей администрации.
В среду президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенДжо БайденУкраинаРоссияСШАНАТОГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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