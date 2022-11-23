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"Почта России" готовится к эксперименту по дистанционной продаже вина - РИА Новости, 23.11.2022
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"Почта России" готовится к эксперименту по дистанционной продаже вина
"Почта России" готовится к эксперименту по дистанционной продаже вина - РИА Новости, 23.11.2022
"Почта России" готовится к эксперименту по дистанционной продаже вина
"Почта России" готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:59
2022-11-23T16:59
экономика
технологии
россия
москва
почта россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Почта России" готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки в пилотные регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа."Пока мы готовимся к запуску - определили в наших логистических объектах зоны для хранения вина, подготовили оборудование, чтобы обеспечить транспортировку в пилотные регионы", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания сможет запустить эксперимент по дистанционной продаже вина, "когда произойдут соответствующие правовые изменения". "Он начнется в сроки, которые определит закон", - пояснили в компании.Добавляется, что компания активно работает с профессиональными участниками рынка - производителями вина, чтобы "учесть всю специфику операционных процессов, информационного обмена и другие необходимые параметры для старта эксперимента".Кроме того, компания разработала проект онлайн-витрины, которую сможет запустить и интегрировать с государственными системами для верификации продукции и возраста покупателя, когда законодательные изменения вступят в силу.
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экономика, технологии, россия, москва, почта россии, московская область (подмосковье)
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Почта России, Московская область (Подмосковье)
16:59 23.11.2022
 
"Почта России" готовится к эксперименту по дистанционной продаже вина

"Почта России" готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже российского вина

© Фото : Почта РоссииУпаковка для доставки вина
Упаковка для доставки вина - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Почта России
Упаковка для доставки вина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Почта России" готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки в пилотные регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.
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"Пока мы готовимся к запуску - определили в наших логистических объектах зоны для хранения вина, подготовили оборудование, чтобы обеспечить транспортировку в пилотные регионы", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания сможет запустить эксперимент по дистанционной продаже вина, "когда произойдут соответствующие правовые изменения". "Он начнется в сроки, которые определит закон", - пояснили в компании.
Добавляется, что компания активно работает с профессиональными участниками рынка - производителями вина, чтобы "учесть всю специфику операционных процессов, информационного обмена и другие необходимые параметры для старта эксперимента".
Кроме того, компания разработала проект онлайн-витрины, которую сможет запустить и интегрировать с государственными системами для верификации продукции и возраста покупателя, когда законодательные изменения вступят в силу.
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