https://ria.ru/20221123/pochta-1833727387.html

"Почта России" готовится к эксперименту по дистанционной продаже вина

"Почта России" готовится к эксперименту по дистанционной продаже вина - РИА Новости, 23.11.2022

"Почта России" готовится к эксперименту по дистанционной продаже вина

"Почта России" готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:59

2022-11-23T16:59

2022-11-23T16:59

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технологии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Почта России" готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки в пилотные регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа."Пока мы готовимся к запуску - определили в наших логистических объектах зоны для хранения вина, подготовили оборудование, чтобы обеспечить транспортировку в пилотные регионы", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания сможет запустить эксперимент по дистанционной продаже вина, "когда произойдут соответствующие правовые изменения". "Он начнется в сроки, которые определит закон", - пояснили в компании.Добавляется, что компания активно работает с профессиональными участниками рынка - производителями вина, чтобы "учесть всю специфику операционных процессов, информационного обмена и другие необходимые параметры для старта эксперимента".Кроме того, компания разработала проект онлайн-витрины, которую сможет запустить и интегрировать с государственными системами для верификации продукции и возраста покупателя, когда законодательные изменения вступят в силу.

https://ria.ru/20221101/marshrut-1828531093.html

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экономика, технологии, россия, москва, почта россии, московская область (подмосковье)