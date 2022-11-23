https://ria.ru/20221123/plennye-1833744313.html

Из украинского плена вернулись 35 российских военных

Из украинского плена вернулись 35 российских военных - РИА Новости, 23.11.2022

Из украинского плена вернулись 35 российских военных

Более 30 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:36

2022-11-23T17:36

2022-11-23T17:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

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ситуация в днр и лнр

владимир путин

москва

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 30 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны.Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 3 ноября. Тогда с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 107 человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

россия

украина

москва

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, владимир путин, москва