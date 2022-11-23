17:36 23.11.2022 (обновлено: 17:59 23.11.2022)
Из украинского плена вернулись 35 российских военных
Минобороны сообщило о возвращении 35 российских военных из украинского плена
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными
Представители российской стороны во время обмена пленными. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 30 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны.
"Двадцать третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.
Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.