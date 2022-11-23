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Из украинского плена вернулись 35 российских военных - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/plennye-1833744313.html
Из украинского плена вернулись 35 российских военных
Из украинского плена вернулись 35 российских военных - РИА Новости, 23.11.2022
Из украинского плена вернулись 35 российских военных
Более 30 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:36
2022-11-23T17:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
владимир путин
москва
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 30 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны.Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 3 ноября. Тогда с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 107 человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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россия, украина, в мире, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, владимир путин, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Москва
17:36 23.11.2022 (обновлено: 17:59 23.11.2022)
 
Из украинского плена вернулись 35 российских военных

Минобороны сообщило о возвращении 35 российских военных из украинского плена

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными
Представители российской стороны во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Представители российской стороны во время обмена пленными. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 30 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны.
"Двадцать третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.
Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 3 ноября. Тогда с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 107 человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинМосква
 
 
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