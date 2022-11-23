https://ria.ru/20221123/peskov-1833796054.html
Комментарии Пескова для СМИ на саммите ОДКБ в Ереване. Прямая трансляция
Комментарии Пескова для СМИ на саммите ОДКБ в Ереване. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.11.2022
Комментарии Пескова для СМИ на саммите ОДКБ в Ереване. Прямая трансляция
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков общается с журналистами на полях саммита ОДКБ в Ереване. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:46
2022-11-23T21:46
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одкб
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков общается с журналистами на полях саммита ОДКБ в Ереване.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Песков и СМИ на саммите ОДКБ в Ереване_23 ноября
LIVE: Песков и СМИ на саммите ОДКБ в Ереване_23 ноября
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
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видео, одкб, дмитрий песков (спецпредставитель президента), видео
Видео, ОДКБ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
Комментарии Пескова для СМИ на саммите ОДКБ в Ереване. Прямая трансляция
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков общается с журналистами на полях саммита ОДКБ в Ереване.
2022-11-23T21:46
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PT8M56S
Комментарии Пескова для СМИ на саммите ОДКБ в Ереване. Прямая трансляция
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков общается с журналистами на полях саммита ОДКБ в Ереване.