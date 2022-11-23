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Комментарии Пескова для СМИ на саммите ОДКБ в Ереване. Прямая трансляция

Комментарии Пескова для СМИ на саммите ОДКБ в Ереване. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.11.2022

Комментарии Пескова для СМИ на саммите ОДКБ в Ереване. Прямая трансляция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков общается с журналистами на полях саммита ОДКБ в Ереване. РИА Новости, 23.11.2022

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видео

одкб

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков общается с журналистами на полях саммита ОДКБ в Ереване.

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