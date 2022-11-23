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ВТБ: объем переводов в дружественные страны превысил 15 млрд рублей - РИА Новости, 23.11.2022
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ВТБ: объем переводов в дружественные страны превысил 15 млрд рублей
ВТБ: объем переводов в дружественные страны превысил 15 млрд рублей - РИА Новости, 23.11.2022
ВТБ: объем переводов в дружественные страны превысил 15 млрд рублей
Розничный клиенты ВТБ с момента запуска трансграничных переводов в национальных валютах дружественных стран совершили более 35 тысяч транзакций на сумму 15,3... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:26
2022-11-23T13:27
втб
технологии
новости компаний - экономика
белоруссия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Розничный клиенты ВТБ с момента запуска трансграничных переводов в национальных валютах дружественных стран совершили более 35 тысяч транзакций на сумму 15,3 миллиарда рублей - это в полтора раза больше объема переводов по этим направлениям за июнь - ноябрь прошлого года, сообщает пресс-служба банка.Эксперты банка прогнозируют, что к концу года объем переводов за рубеж может превысить 20 миллиардов рублей.Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 9 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. При этом наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном - на них приходится более 90% от общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса в июне. В качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирают сервис по реквизитам на банковский счет."Объемы трансграничных переводов уверенно растут каждый месяц. Клиенты сегодня ежедневно совершают такие операции в национальных валютах на сумму свыше 200 миллионов рублей, а до конца года мы ожидаем их кратный рост даже к текущим значениям. На наш взгляд, это подтверждает достаточно высокую потребительскую активность и интерес физлиц к подобным сервисам, состав и ассортимент которых мы активно расширяем. Использование "мягких" валют сейчас максимально востребовано у розничных пользователей: помимо возможности совершить перевод своим близким и знакомым в другие страны, это еще и отличный стимул для расширения бизнес-связей с дружественными государствами. Мы видим высокий потенциал у рынка трансграничных переводов, объем которых растет по мере расширения географии проведения транзакций. До конца 2022 года ожидаем, что объем переводов за рубеж может превысить 20 миллиардов рублей",– сказал начальник управления "Переводы" банка ВТБ Алексей Хранилов.Пресс-служба отмечает, что ВТБ завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения Центробанка. Сервис позволит существенно повысить клиентский опыт трансграничных переводов и ускорить зачисление средств, поскольку деньги будут поступать мгновенно.
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втб, технологии, новости компаний - экономика, белоруссия, казахстан
ВТБ, Технологии, Новости компаний - Экономика, Белоруссия, Казахстан
13:26 23.11.2022 (обновлено: 13:27 23.11.2022)
 

ВТБ: объем переводов в дружественные страны превысил 15 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры, монеты и социальная карта москвича
Денежные купюры, монеты и социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Розничный клиенты ВТБ с момента запуска трансграничных переводов в национальных валютах дружественных стран совершили более 35 тысяч транзакций на сумму 15,3 миллиарда рублей - это в полтора раза больше объема переводов по этим направлениям за июнь - ноябрь прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Эксперты банка прогнозируют, что к концу года объем переводов за рубеж может превысить 20 миллиардов рублей.
Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 9 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. При этом наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном - на них приходится более 90% от общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса в июне. В качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирают сервис по реквизитам на банковский счет.
"Объемы трансграничных переводов уверенно растут каждый месяц. Клиенты сегодня ежедневно совершают такие операции в национальных валютах на сумму свыше 200 миллионов рублей, а до конца года мы ожидаем их кратный рост даже к текущим значениям. На наш взгляд, это подтверждает достаточно высокую потребительскую активность и интерес физлиц к подобным сервисам, состав и ассортимент которых мы активно расширяем. Использование "мягких" валют сейчас максимально востребовано у розничных пользователей: помимо возможности совершить перевод своим близким и знакомым в другие страны, это еще и отличный стимул для расширения бизнес-связей с дружественными государствами. Мы видим высокий потенциал у рынка трансграничных переводов, объем которых растет по мере расширения географии проведения транзакций. До конца 2022 года ожидаем, что объем переводов за рубеж может превысить 20 миллиардов рублей",– сказал начальник управления "Переводы" банка ВТБ Алексей Хранилов.
Пресс-служба отмечает, что ВТБ завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения Центробанка. Сервис позволит существенно повысить клиентский опыт трансграничных переводов и ускорить зачисление средств, поскольку деньги будут поступать мгновенно.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 14:51
ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Армению
 
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