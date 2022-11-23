22:02 23.11.2022 (обновлено: 03:19 24.11.2022)
Bloomberg: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик
Bloomberg: переговоры в ЕС о предельной цене на российскую нефть застопорились
© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Переговоры в Евросоюзе по поводу установления потолка цен на российскую нефть не увенчались успехом, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый "Большой семеркой" предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером", — говорится в публикации.
Отмечается, что в случае, если соглашения сегодня достичь не удастся, обсуждение этого вопроса продолжится завтра.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что ЕС в координации с G7 обсуждает установление потолка цен на российский энергоресурс на уровне 65-70 долларов за баррель.
Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты. По его словам, Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.