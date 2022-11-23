https://ria.ru/20221123/peregovory-1833799032.html

Bloomberg: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик

Bloomberg: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик - РИА Новости, 24.11.2022

Bloomberg: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик

Переговоры в Евросоюзе по поводу установления потолка цен на российскую нефть не увенчались успехом, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-23T22:02

2022-11-23T22:02

2022-11-24T03:19

экономика

цены на нефть

евросоюз

владимир путин

александр новак

германия

великобритания

россия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Переговоры в Евросоюзе по поводу установления потолка цен на российскую нефть не увенчались успехом, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Отмечается, что в случае, если соглашения сегодня достичь не удастся, обсуждение этого вопроса продолжится завтра.Ранее агентство Блумберг сообщало, что ЕС в координации с G7 обсуждает установление потолка цен на российский энергоресурс на уровне 65-70 долларов за баррель.Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты. По его словам, Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/shveytsariya-1833714589.html

https://ria.ru/20221123/gaz-1833627147.html

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великобритания

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, цены на нефть, евросоюз, владимир путин, александр новак, германия, великобритания, россия, g7