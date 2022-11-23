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Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах с США по Украине - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/peregovory-1833796290.html
Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах с США по Украине
Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах с США по Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах с США по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах РФ и США по украинскому вопросу. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:44
2022-11-23T22:03
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
политика
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах РФ и США по украинскому вопросу.Отвечая на вопрос, означают ли слова генерала армии США Марка Милли о том, что зимой могут пройти мирные переговоры с Украиной, что сейчас идут переговоры с США по этому поводу, Песков заявил: "Не значит".
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
сша
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сша, украина, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Политика
21:44 23.11.2022 (обновлено: 22:03 23.11.2022)
 
Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах с США по Украине

Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах России с США по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах РФ и США по украинскому вопросу.
Отвечая на вопрос, означают ли слова генерала армии США Марка Милли о том, что зимой могут пройти мирные переговоры с Украиной, что сейчас идут переговоры с США по этому поводу, Песков заявил: "Не значит".
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00
Вашингтон гонит Киев на переговоры
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияПолитика
 
 
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