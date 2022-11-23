https://ria.ru/20221123/peregovory-1833796290.html

Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах с США по Украине

Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах с США по Украине - РИА Новости, 23.11.2022

Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах с США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах РФ и США по украинскому вопросу. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:44

2022-11-23T21:44

2022-11-23T22:03

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

политика

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах РФ и США по украинскому вопросу.Отвечая на вопрос, означают ли слова генерала армии США Марка Милли о том, что зимой могут пройти мирные переговоры с Украиной, что сейчас идут переговоры с США по этому поводу, Песков заявил: "Не значит".

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

сша

украина

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

сша, украина, россия, политика